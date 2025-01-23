Зірка "Кріпосної" розповіла про стан новонародженої доньки після госпіталізації та попередила всіх батьків

Анна Сагайдачна потрапила з донькою до лікарні - що відомо

Артистка вийшла на зв'язок зі своїми підписниками і написала пост. Виявляється причиною госпіталізації став банальний нежить, однак у новонароджених дітей можуть через нього бути ускладнення - аж до пневмонії.

Сагайдачна з донькою опинилася в лікарні (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

"Нехай це буде перший і останній раз, коли ми опинилися в лікарняній палаті. Якщо коротко: ніколи б не подумала, що нежить у таких малюків - це така біда", - зазначила Сагайдачна.

"Вони ж самі нічого зробити не можуть - воно там застоюється і заважає і дихати, і їсти, а потім швидко опускається і може дуже швидко перерости в запалення легенів", - розповіла акторка.

Вона також продовжила і попередила всіх молодих батьків.

"Щойно в малюка з'являються сопельки - одразу вимивайте їх, сонуйте носик, бо коли вони опустяться нижче, то вже буде проблема", - наголосила артистка.

Сагайдачна з донькою в лікарні (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Судячи з усього актрису з донькою вже відпустили додому.

"У Сторіз покажу, як ми тепер із цим справляємося вдома, може комусь знадобиться", - зазначила вона.

Що відомо про Анну Сагайдачну

Сагайдачна - українська актриса кіно, театру та дубляжу.

Народилася 1989 року в Харківській області. З дитинства любила музику і навіть збиралася вступити до музучилища, але доля розпорядилася інакше.

Майбутня артистка закінчила два театральні виші: Київський національний університет культури і мистецтв та Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого.

Деякий час працювала аніматором.

Лише 2008 року отримала свою першу роль - у фільмі "Рідні люди". Зіграла в понад 40 фільмах і серіалах, а також відома як актриса дубляжу.

Була одружена з продюсером Євгеном Третяком, у них є спільний син Тимур.

Минулого року пара розлучилася, а всього через кілька місяців актриса приголомшила новиною, що знову вагітна. Свого обранця вона поки що не розсекретила і не показала його обличчя.

Наприкінці 2024 року вона стала мамою вдруге - у неї народилася донька.

Сагайдачна з новим обранцем та донькою, а також із сином (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)