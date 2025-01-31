Зірка "Холостяка" зачарувала новим фото новонародженого сина: на кого він схожий
Фіналістка третього сезону реаліті-шоу про кохання "Холостяк" Яна Станішевська, яка нещодавно потрапила до лікарні, показала в мережі свого новонародженого сина.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.
"Знайомтеся, Нобіуз Теодор. Відсьогодні офіційно +1 громадянин України", - підписала вона миле фото.
Син Яни Станішевської (фото: instagram.com/stanishevska_iana)
Зазначимо, що батьки вже створили власний акаунт в Instagram для малюка, де показують, як він росте і змінюється.
Скриншот
Як відреагували в мережі
Підписники Станішевської одразу ж почали коментувати милу публікацію і зазначили, на кого схожа дитина:
- "Ура! Вітаємо, наш дорогий Тео, такий солоденький"
- "Як же схожий на тата"
- "Він красунчик! Здоров'я мамі та малюку"
- "Яночко, я за вас так радію. Синочок так схожий на тата. Але він ще буде змінюватися в міру зростання, і матуся буде десь присутня"
- "Мінікопія Віктора"
- "Тепер залишилося одягнути вишиванку"
- "Схожий на тата"
- "Який гарний українець"
- "Козак"
- "Нехай росте здоровим і бачить тільки мирне небо"
- "Вітаю маленького українця".
Станішевська з чоловіком (фото: instagram.com/stanishevska_iana)
Нагадаємо, у 2013 році Станішевська була однією з фіналісток найскандальнішого сезону "Холостяка" з пластичним хірургом Андрієм Іскорнєвим. У неї нібито був роман із холостяком на проєкті, внаслідок чого дівчина завагітніла. Однак незабаром вагітність закінчилася викиднем, а стосунки пари не склалися.
Після закінчення шоу дівчина вийшла заміж за свого однокласника Віктора Нобіуза.
Минулого року пара відсвяткувала олов'яне весілля - 10 років спільного життя. Кілька років тому вони переїхали до Польщі, а зараз живуть у Кенії.
Наприкінці 2024 року в них народився первісток - малюка назвали Теодор, скорочено Тео.
Також Станішевська розсекретила, скільки кілограмів набрала під час вагітності.
Яна Станішевська з чоловіком (фото: instagram.com/stanishevska_iana)
Раніше стало відомо, що колишній "Холостяк" Іраклі Макацарія вдруге став батьком.
Також Лілія Ребрик показала, як її молодша донька виросла за 8 місяців.