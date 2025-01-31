Звезда "Холостяка" очаровала новым фото новорожденного сына: на кого он похож

Финалистка третьего сезона реалити-шоу про любовь "Холостяк" Яна Станишевская, которая недавно попала в больницу , показала в сети своего новорожденного сына.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

"Знакомьтесь, Нобиуз Теодор. С сегодняшнего дня официально +1 гражданин Украины", - подписала она милое фото.



Сын Яны Станишевской (фото: instagram.com/stanishevska_iana)

Отметим, что родители уже создали собственный аккаунт в Instagram для малыша, где показывают, как он растет и меняется.



Скриншот

Как отреагировали в сети

Подписчики Станишевской тут же принялись комментировать милую публикацию и отметили, на кого похож ребенок:

"Ура! Поздравляем, наш дорогой Тео, такой сладенький"

"Как же похож на папу"

"Он красавчик! Здоровья маме и малышу"

"Яночка, я за вас так радуюсь. Сыночек так похож на папу. Но он еще будет меняться по мере роста, и мамочка будет где-то присутствовать"

"Мини-копия Виктора"

"Теперь осталось одеть вышиванку"

"Похожий на папу"

"Какой красивый украинец"

"Козак"

"Пусть растет здоровым и видит только мирное небо"

"Поздравляю маленького украинца".

Станишевская с мужем (фото: instagram.com/stanishevska_iana)

Напомним, в 2013 году Станишевская была одной из финалисток самого скандального сезона "Холостяка" с пластическим хирургом Андреем Искорневым. У нее якобы был роман с холостяком на проекте, вследствие чего девушка забеременела. Однако вскоре беременность закончилась выкидышем, а отношения пары не сложились.

После окончания шоу девушка вышла замуж за своего одноклассника Виктора Нобиуза.

В прошлом году пара отпраздновала оловянную свадьбу - 10 лет совместной жизни. Несколько лет назад они переехали в Польшу, а сейчас живут в Кении.

В конце 2024 года у них родился первенец - малыша назвали Теодор, сокращенно Тео.

Также Станишевская рассекретила, сколько килограммов набрала во время беременности.



Яна Станишевская с мужем (фото: instagram.com/stanishevska_iana)