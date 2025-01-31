Звезда "Холостяка" очаровала новым фото новорожденного сына: на кого он похож
Финалистка третьего сезона реалити-шоу про любовь "Холостяк" Яна Станишевская, которая недавно попала в больницу, показала в сети своего новорожденного сына.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.
"Знакомьтесь, Нобиуз Теодор. С сегодняшнего дня официально +1 гражданин Украины", - подписала она милое фото.
Сын Яны Станишевской (фото: instagram.com/stanishevska_iana)
Отметим, что родители уже создали собственный аккаунт в Instagram для малыша, где показывают, как он растет и меняется.
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Как отреагировали в сети
Подписчики Станишевской тут же принялись комментировать милую публикацию и отметили, на кого похож ребенок:
- "Ура! Поздравляем, наш дорогой Тео, такой сладенький"
- "Как же похож на папу"
- "Он красавчик! Здоровья маме и малышу"
- "Яночка, я за вас так радуюсь. Сыночек так похож на папу. Но он еще будет меняться по мере роста, и мамочка будет где-то присутствовать"
- "Мини-копия Виктора"
- "Теперь осталось одеть вышиванку"
- "Похожий на папу"
- "Какой красивый украинец"
- "Козак"
- "Пусть растет здоровым и видит только мирное небо"
- "Поздравляю маленького украинца".
Станишевская с мужем (фото: instagram.com/stanishevska_iana)
Напомним, в 2013 году Станишевская была одной из финалисток самого скандального сезона "Холостяка" с пластическим хирургом Андреем Искорневым. У нее якобы был роман с холостяком на проекте, вследствие чего девушка забеременела. Однако вскоре беременность закончилась выкидышем, а отношения пары не сложились.
После окончания шоу девушка вышла замуж за своего одноклассника Виктора Нобиуза.
В прошлом году пара отпраздновала оловянную свадьбу - 10 лет совместной жизни. Несколько лет назад они переехали в Польшу, а сейчас живут в Кении.
В конце 2024 года у них родился первенец - малыша назвали Теодор, сокращенно Тео.
Также Станишевская рассекретила, сколько килограммов набрала во время беременности.
Яна Станишевская с мужем (фото: instagram.com/stanishevska_iana)
Ранее стало известно, что бывший "Холостяк" Иракли Макацария во второй раз стал отцом.
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