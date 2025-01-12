Зірка "Холостяка" вперше стала мамою і показала фото малюка

Блогерка поділилася радісною новиною, опублікувавши зворушливий кадр з ніжкою синочка.

Хлопчик, якого новоспечені батьки назвали Тео, народився в одному з пологових у Кенії.

"Здається прийшов час поділитись і з вами. Наш синочок Тео. Офіційно мама та тато", - написала зірка мережі.

Яна Станішевська вперше стала мамою (фото: instagram.com/stanishevska_iana)

Нагадаємо, Яна Станішевська - українська блогерка та учасниця третього сезону реаліті-шоу "Холостяк", який став найскандальнішим. У фіналі головний герой, пластичний хірург Андрій Іскорнєв, обрав Анну Козир, проте на проєкті від нього завагітніла Станішевська.

Яна Станішевська з Андрієм Іскорнєвим (скріншот)

Після фіналу чоловік кинув переможницю й став будувати стосунки з Яною, але дівчина втратила дитину. Невдовзі Іскорнєв залишив її і закрутив роман з третьою учасницею.

До слова, у жовтні 2014 року Станішевська вийшла заміж за свого однокласника Віктора. Нині подружжя проживає в Кенії.

Яна Станішевська з чоловіком (фото: instagram.com/stanishevska_iana)