Зірка "Холостяка" вперше стала мамою і показала фото малюка

Фіналістка 3-го сезону проєкту "Холостяк" Яна Станішевська вперше стала мамою і показала фото малюка.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням Instagram екс-учасниці реаліті.
Блогерка поділилася радісною новиною, опублікувавши зворушливий кадр з ніжкою синочка.
Хлопчик, якого новоспечені батьки назвали Тео, народився в одному з пологових у Кенії.
"Здається прийшов час поділитись і з вами. Наш синочок Тео. Офіційно мама та тато", - написала зірка мережі.
Яна Станішевська вперше стала мамою (фото: instagram.com/stanishevska_iana)
Нагадаємо, Яна Станішевська - українська блогерка та учасниця третього сезону реаліті-шоу "Холостяк", який став найскандальнішим. У фіналі головний герой, пластичний хірург Андрій Іскорнєв, обрав Анну Козир, проте на проєкті від нього завагітніла Станішевська.
Яна Станішевська з Андрієм Іскорнєвим (скріншот)
Після фіналу чоловік кинув переможницю й став будувати стосунки з Яною, але дівчина втратила дитину. Невдовзі Іскорнєв залишив її і закрутив роман з третьою учасницею.
До слова, у жовтні 2014 року Станішевська вийшла заміж за свого однокласника Віктора. Нині подружжя проживає в Кенії.
Яна Станішевська з чоловіком (фото: instagram.com/stanishevska_iana)
До слова, раніше Решетник відреагував на публічну сварку Інни та Терена з "Холостяка".
Також ми писали, що переможниця "Холостяка" терміново евакуюється з будинку в Лос-Анджелесі.