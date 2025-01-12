Звезда "Холостяка" впервые стала мамой и показала фото малыша

Финалистка 3-го сезона проекта "Холостяк" Яна Станишевская впервые стала мамой и показала фото малыша.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой Instagram экс-участницы реалити.
Блогерша поделилась радостной новостью, опубликовав трогательный кадр с ножкой сыночка.
Мальчик, которого новоиспеченные родители назвали Тео, родился в одном из родильных в Кении.
"Кажется пришло время поделиться и с вами. Наш сыночек Тео. Официально мама и папа", - написала звезда сети.
Яна Станишевская впервые стала мамой (фото: instagram.com/stanishevska_iana)
Напомним, Яна Станишевская - украинская блогерша и участница третьего сезона реалити-шоу "Холостяк", который стал самым скандальным. В финале главный герой, пластический хирург Андрей Искорнев, выбрал Анну Козырь, однако на проекте от него забеременела Станишевская.
Яна Станишевская с Андреем Искорневым (скриншот)
После финала мужчина бросил победительницу и стал строить отношения с Яной, но девушка потеряла ребенка. Вскоре Искорнев оставил ее и закрутил роман с третьей участницей.
К слову, в октябре 2014 года Станишевская вышла замуж за своего одноклассника Виктора. Сейчас супруги проживают в Кении.
Яна Станишевская с мужем (фото: instagram.com/stanishevska_iana)
К слову, ранее Решетник отреагировал на публичную ссору Инны и Терена с "Холостяка".
Также мы писали, что победительница "Холостяка" срочно эвакуируется из дома в Лос-Анджелесе.