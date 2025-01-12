Звезда "Холостяка" впервые стала мамой и показала фото малыша

Блогерша поделилась радостной новостью, опубликовав трогательный кадр с ножкой сыночка.

Мальчик, которого новоиспеченные родители назвали Тео, родился в одном из родильных в Кении.

"Кажется пришло время поделиться и с вами. Наш сыночек Тео. Официально мама и папа", - написала звезда сети.

Яна Станишевская впервые стала мамой (фото: instagram.com/stanishevska_iana)

Напомним, Яна Станишевская - украинская блогерша и участница третьего сезона реалити-шоу "Холостяк", который стал самым скандальным. В финале главный герой, пластический хирург Андрей Искорнев, выбрал Анну Козырь, однако на проекте от него забеременела Станишевская.

Яна Станишевская с Андреем Искорневым (скриншот)

После финала мужчина бросил победительницу и стал строить отношения с Яной, но девушка потеряла ребенка. Вскоре Искорнев оставил ее и закрутил роман с третьей участницей.

К слову, в октябре 2014 года Станишевская вышла замуж за своего одноклассника Виктора. Сейчас супруги проживают в Кении.

Яна Станишевская с мужем (фото: instagram.com/stanishevska_iana)