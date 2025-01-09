Переможниця "Холостяка" зізналася, чи буде в неї весілля з Тереном: "В нас складні часи"

Інна Бєлєнь, яка перемогла у 13 сезоні "Холостяка", вперше висловилася про стосунки з Олександром Тереном саме в контексті весілля та спільного майбутнього. Дівчина вже знає, чи хоче вона стати дружиною ветерана, та чи буде вона брати його прізвище.

Так, Інна зізналася, чи може вона допустити, що Терен стане її чоловіком. Виявилося, все не так просто.

"Допустити думку можу. Просто реально в нас такий складний час... Спитайте мене, чи могла я в червні сказати, що я стану обраницею Саші, чи що я буду жити в Києві на правому березі, коли половина сім'ї на лівому. Все може бути в цьому житті", - пояснила Інна.

Інна з "Холостяка" (скріншот)

"Я все ж за те, що коли люди вдвох і велика сім'я, то все ж хотілося б, щоб все було офіційно. Це не обов'язково про весілля, про штамп. Я вивчала право юридичне, і це краще. Не треба потім нічого нікому доводити. Але через те, що я вже була в шлюбі, я тепер буду підходити до цього більш врівноважено і більш серйозно", - додала вона.

Бєлєнь також зізналася, що у першому шлюбі вона не брала прізвище чоловіка. Але якщо вона буде виходити за Терена, то стане Інною Будько - візьме прізвище Олександра.

Наразі ж вона навіть не думає про весілля з обранцем. Інна пояснює це тим, що нині вони лише починають свої стосунки, адже на проекті все було не так, як в реальному житті. А після реаліті їм доводилося ховатися від глядачів, а тому вони не могли навіть вийти на прогулянку чи провести час разом в якомусь закладі.

"Ми ще не поводили себе в реальному житті як пара", - зазначила Бєлєнь.