Звезда "Холостяка" Вика Клочко: Когда я была на проекте - видела себя в финале

Тату-мастер Вика Клочко была одной из самых ярких участниц 13 сезона "Холостяка". Девушка покинула проект по собственному желанию, что стало большим удивлением даже для Александра Терена. Впрочем, он не сумел ее вернуть.

В интервью РБК-Украина (проект Styler) Вика рассказала, почему не пришла на пост-шоу, обижена ли на Терена и девушек, с кем из участниц она до сих пор общается и свободно ли ее сердце.

– Почему вы не пришли на пост-шоу?

– Я не пришла на пост-шоу, потому что его снимали после того выпуска, когда я покинула проект. И это был для меня очень травматичный эфир. Потому что я увидела, как прокомментировали его некоторые девушки, как потом прокомментировал его сам Александр. И мне не хотелось очень принимать в этом участие. И была какая-то такая определенная неприязнь к девушкам, которую мне надо было пережить.

– Вы рассказывали о ситуации с мошенниками. Удалось ли вам восстановить справедливость и вообще на каком этапе сейчас это дело?

– К сожалению, мне не удалось восстановить справедливость и у меня будет суд только 12 января. То есть это уже будет совсем скоро. Но он вообще должен был состояться еще в ноябре, его перенесли из-за отключения света буквально за один день. Поэтому не знаю даже, состоится ли он сейчас. Но надеюсь, что состоится. После того, как я придала этой ситуации огласку, ко мне обратились другие пострадавшие. И оказалось, что этот человек, владелец этой компании, переехал в Молдову и дальше продолжает обманывать людей уже там. Поэтому, честно, я пока не знаю, что делать с этим.

Я написала юристу, когда узнала, что таких людей много. Честно говоря, я не разбираюсь в юридических вопросах, сейчас полностью доверяю юристу и пока что в состоянии ожидания первого суда, чтобы понять, что вообще делать дальше. Но этот человек сейчас за границей, и я уже даже не надеюсь. Конечно, я хочу вернуть деньги, или хотя бы вернуть авто. Но сейчас мне очень хочется, чтобы никто не попал в подобную ситуацию, потому что я вообще не ожидала, что такое бывает. Это очень неприятное ощущение, когда ты долго собираешь большую сумму для покупки своей мечты и тебя обманывают, это очень неприятно. Я бы не хотела, чтобы с кем-то такое повторилось.

Вика из "Холостяка" (фото: СТБ)

– Когда вы вышли с этой ситуацией в публичное пространство и рассказали, что вас обманули, владелец компании, которая должна была привезти вам машину, попытался как-то решить это все?

– Он мне написал сразу, когда увидел мой пост. И я очень обрадовалась, когда увидела сообщение, потому что подумала, что он мне хочет вернуть деньги, или как-то эту ситуацию с авто продвинуть. А потом я открыла сообщение, и он мне там угрожал, что мне заблокирует Фейсбук, потому что это противозаконно, что это юристы должны решать этот вопрос. И я подумала: Боже, пусть меня уже блокируют, я создам новый аккаунт, сделаю миллион таких постов, просто чтобы никто не наткнулся на этого человека.

И потом он мне звонил, снова рассказывал мне, что он никакого отношения не имеет к этой ситуации. Якобы это все его менеджер. Но у меня на руках есть документы с его подписями, с печатями. И как это человек, который собственник компании, не имеет никакого отношения к ней? Очень печальная ситуация. Уже прошло много времени, а она меня до сих пор тригерит от того, что я понимаю, что этот человек ходит безнаказанный и очень многих людей обманывали.

– Зрители "Холостяка" вам писали в соцсетях, поддерживали?

– Было по-разному. Когда только первые эфиры выходили, то люди очень поддерживали, много получала одобрительных отзывов, что я молодец, пошла за своей любовью, что мы классно подходим, друг другу с Александром. Но потом, когда наступил шестой эпизод, где я ушла, то получила очень много хейта. Я, наверное, впервые в жизни столкнулась с таким количеством негативных сообщений.

Писали, что я больная, говорили "пей свои таблетки" и так далее. Люди просто не понимали, как действуют антидепрессанты. Начали лить на меня такую грязь, что я не знала, как на это реагировать. Я не ожидала такого, потому что я была в своем окружении, в котором абсолютно нормально относятся к приему антидепрессантов, к тому, чтобы ходить к психологу, заниматься своим психическим здоровьем. Поэтому сейчас меня это вдохновило немножко на освещение этой темы, но в моменте ты очень сильно переживаешь и берешь на себя все эти слова.

Вика и Терен (фото: СТБ)

– Учитывая прошлое, те ситуации, с которыми вы были вынуждены столкнуться, какие советы вы бы дали девушкам, у которых непростые времена или какие-то проблемы?

– Мне трудно давать советы всем девушкам. Но есть то, что я хотела бы посоветовать себе в прошлом, то, что было бы для меня ценным. Нужно не бояться отказываться, говорить "нет" тому, что не близко тебе, что не близко твоим ценностям. Что обязательно найдутся возможности, найдутся люди, которым захочется сказать "да". То есть уходить от того, что тебе не нравится. Выбирать себя в самую первую очередь. И думать, как сделать свою жизнь лучше, менять пространство вокруг себя. По моему мнению, это самое главное.

– Что вас сейчас вдохновляет?

– Меня очень вдохновляют сейчас люди. Ко мне начали приходить такие классные клиенты, они меня поддерживают. Нравится работать, получаю сейчас максимально много вдохновения от своей работы.

– А было такое, что к вам записывались клиенты, которых интересовало не тату, которое вы им сделаете, а именно ваше участие в реалити?

– Я вообще была в шоке, потому что люди приходили и сразу мне говорили: "Не волнуйся, я не буду тебя спрашивать, кто победит". И я была очень благодарна. Ко мне приходят супер-лояльные люди, понимающие, экологичные, максимально похожие на меня. Я бы так же себя вела. Потому что надо понимать, что мне нельзя разглашать эту информацию.

– Вам писали мужчины, звали на свидание после "Холостяка"?

– Были такие мужчины, но пока не было такого сообщения или мужчины, которому бы я захотела ответить.

– То есть сейчас ваше сердце все еще свободно?

– Да.

Вика Клочко (фото: СТБ)

– А вообще вы готовы к новым отношениям?

– Сейчас вообще я фокусируюсь на своей работе, на своей деятельности. Но мое сердце свободно и открыто для отношений. Если произойдет в моей жизни любовь, я буду только рада.

– Кстати, Юстина Багай уже нам рассказывала, что сейчас она не готова вообще к отношениям, потому что она хочет проработать все, что у нее было на проекте, разобраться в себе. А вы чувствуете, что обожглись на проекте?

– Да, так и произошло на самом деле. Суть в том, что после самого проекта я пережила эти эмоции, смогла как-то стабилизировать свое состояние, понять свои цели, приоритеты, а потом выходят эфиры и ты заново переживаешь все это. И бывает, конечно, что накрывает. Поэтому я вернулась в психотерапию, потому что до "Холостяка" из нее ушла. Понимаю, что сейчас мне нужна большая опора.

– Что касается психотерапии. Опровергните главный миф, который вы слышали, о психологах.

– Считаю, главный миф - это когда говорят, что в психотерапию идут только психически больные. И это меня очень бесит, потому что к психологу можно пойти даже просто чтобы улучшить качество своей жизни, бросить вредные привычки, просто поработать с запросами, с которыми не получается поработать самостоятельно. Это может быть не только о каких-то травмах, а просто о предубеждениях о деньгах, отношениях, жизни в целом. И когда ты от них избавляешься, жить становится намного легче, интереснее, без лишней тревоги. Это не только для того, чтобы вылечить себе голову, не знаю, а для того, чтобы улучшить качество своей жизни. Это очень важная тема.

Виктория на проекте "Холостяк" (фото: СТБ)

– Вы сказали, что смотрели выпуски "Холостяка", видели все выпуски?

– Я посмотрела только до 6 серии. Потом мне было больно смотреть выпуски, поэтому я прекратила. Но я еще посмотрела знакомство с родителями девушек. Потому что мне вообще было интересно посмотреть на семьи девушек. Я немножко переписывалась с мамой Насти Юзьвак, она мне понравилась, прикольная. А финал я смотрела уже в TikTok отрывками.

– Как вам решение Терена в финале?

– Я не имею отношения к этому. Это его решение и оно для него правильное.

– А вы видели кого-то в финале, кроме этих девушек?

– Когда я была на проекте, я видела себя в финале. А о других девушках я не думала.

– Могли бы вы представить знакомство с родителями Александра, или его знакомство со своими родителями?

– Я могла себе это представить, потому что когда я еще была на проекте, мы уже к этому готовились. Я позвонила своим родителям на тот момент, уже придумала, что я буду делать в своем городе, куда я его поведу. Нас спрашивали редакторы, и мы уже составляли план. Я уже там эмоционально подготовилась к этому. Знала, что мои родители меня поддерживают в этом. Поэтому, да, я могла представить. И потому мне было так больно от понимания того, что человек, который тебе нравится и кого ты хотела с родителями познакомить, даже не приехал в твой день рождения.

– С кем сейчас из девушек вы общаетесь?

– Со многими девушками. С Илоной, к Веронике я ходила на арт-терапию, со Светланкой мы общаемся, с Настюшкой Юзьвак, с Юстинкой. Я не могу сказать, что мы постоянно собираемся, дружим, но мы переписываемся. Сейчас такой этап, когда каждая переживает все это по-своему. Но я благодарна девушкам за знакомство с ними.

Вика из "Холостяка" ответила, что думает о решении Терена в финале (фото: СТБ)

– А есть девушки, с которыми вообще не общаетесь и не хотите общаться?

– Да, не хочу общаться с Инной и Настей Анисимовой.

– Когда вы пересматривали выпуски с вашим участием, не было ли у вас желания что-то переиграть или что-то изменить?

– Нет, на самом деле я ничего бы не меняла. Мне кажется, что все произошло так, как должно было произойти.

– А вы догадывались, что на блицах девушки будут критиковать друг друга? Вы были поражены, когда смотрели выпуски уже с позиции зрителя?

– Отчасти я понимала, что такое возможно. Но когда ты потом видишь это в эфире, это совсем другие эмоции. То есть ты не можешь представить эмоции, которые ты будешь переживать, когда ты это видишь. Поэтому многое было для меня неожиданностью.

– На проекте вы сказали, что не хотите детей, также вы об этом писали в соцсетях. Что вам писали об этом зрители?

– Я получала фидбек и очень-очень разный. Была поддержка, но было и много хейта. Писали много всяких предубеждений, мол, я просто не нашла того самого мужчину. Меня рассмешили такие комментарии. Я вообще не думала, что такое еще существует, что так еще люди думают.

Вика Клочко призналась, что ей писали зрители (фото: СТБ)

– Еще видела в комментариях, что желание прийти на проект у вас якобы возникло из-за того, что вы хотели пиара, чтобы раскрутить свой бизнес и так далее. Вас это оскорбляет?

– Я очень много раз говорила свою позицию. У меня первоочередная мотивация пойти на шоу была в том, что его главный герой - Александр. И я заполнила анкету именно после того, как поняла, кто именно главный герой. Он мне нравился. Конечно, я понимала, что если я попаду на проект, то многие люди узнают о моем творчестве, о моей деятельности и, возможно, захотят ко мне прийти.

Но это только вероятность. Я вообще волновалась, что участие в проекте навредит моей репутации. Поэтому я даже не знаю, что на такое говорить. Люди думают только то, что в их голове, и это никак не связано со мной.

– После финала и пост-шоу, где Инна и Терен рассказали об отношениях, их иногда обвиняют в неискренности. По вашему мнению, это может повлиять на их совместное будущее?

– Это их выбор, и если им так классно, то это супер. Я думаю, что может повлиять, потому что это влияет очень сильно на эмоциональное состояние, расшатывает. Но очень важно абстрагироваться от комментариев, учиться работать с хейтом. Будет классно, если им удастся наоборот этот хейт вылить в то, чтобы прокачать отношения, еще больше сблизиться и еще больше раскрыть свои чувства.

– Какой совет вы себе бы дали перед началом съемок в "Холостяке"?

– Я очень много советов себе бы дала. Самый главный: делай все, что хочешь, будь с собой. И не волнуйся.