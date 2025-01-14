Зірка "Холостяка" розсекретила, скільки кілограмів набрала за вагітність: фото після пологів

Так, Станішевська, яка зараз живе з чоловіком і новонародженим сином Тео в Кенії, вирішила вийти в Stories і поспілкуватися зі своїми фоловерами. Природно, майже всі запитання були про вагітність і пологи.

Зірка "Холостяка" розсекретила, що під час вагітності набрала 16 кілограмів.

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Однак зайві кілограми не пішли відразу ж після народження дитини.

"На другий день після пологів я скинула 0 кг. Я ж начиталася, що всі в пологовому будинку залишають близько 70% набраних кг. А я стала на ваги й просто розумію, що я слон або кит", - поділилася спогадами Станішевська.

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Також вона показала, який вигляд мала через тиждень після пологів, а також на 10-й день.

"Тиждень після пологів. Я дивом влізла у свої лосини, але вони ще тиснуть. Таке відчуття, що твоє тіло тобі ще не належить", - зазначила зірка "Холостяка".

Станішевська показала, що в неї досі залишився невеликий живіт.

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Потім Яна Станішевська розповіла, що на 10-й день після пологів тіло помітно підтягнулося, хоча ще й залишилися зайві 5,5 кг.

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Також вона поділилася подробицями пологів: вона народжувала в пологовому будинку з лікарями, а не з доулою в домашніх умовах, як це зараз модно у багатьох блогерів. У неї були стрімкі пологи, тому епідуральну анестезію їй не встигли зробити.

Скриншоти

Хто така Яна Станішевська

Станішевській 39 років.

У 2013 році вона брала участь у реаліті-шоу "Холостяк", яке назвали одним із найскандальніших. Головним героєм був Андрій Іскорнєв - пластичний хірург, який займався естетичними та реконструктивними операціями на обличчі.

Станішевська у 2013 році (фото: stb.ua)

В останньому епізоді шоу, який знімали на Мальдівах, Андрій вручив каблучку Анні Козир. Однак незабаром з'ясувалося, що він продовжував таємно зустрічатися з другою фіналісткою - Яною Станішевською, яка була повною протилежністю милій Анні. Нібито у них навіть були інтимні стосунки, і дівчина завагітніла. Через це Андрій Іскорнєв кинув Анну і став будувати стосунки з Яною. Але у неї стався викидень, і стосунки з холостяком зійшли нанівець.

Яна Станішевська та Андрій Іскорнєв (скриншот програми "Холостяк")

Потім Іскорнєв також зустрічався з дівчиною, яка посіла третє місце в шоу - Іриною Скориковою. У ЗМІ з'являлася інформація, що вони з'їхалися і жили разом близько року, але потім їхні шляхи розійшлися.

У 2014 році Станішевська вийшла заміж за свого однокласника Віктора.

Пара вже давно проживає за кордоном: спочатку вони жили в Польщі, зараз переїхали до Кенії.

У 2024 році подружжя вперше стало батьками - Яна народила сина Тео.

Станішевська з чоловіком (фото: instagram.com/stanishevska_iana)