Звезда "Холостяка" рассекретила, сколько килограммов набрала за беременность: фото после родов

Так, Станишевская, которая сейчас живет с мужем и новорожденным сыном Тео в Кении, решила выйти в Stories и пообщаться со своими фолловерами. Естественно, почти все вопросы были про беременность и роды.

Звезда "Холостяка" рассекретила, что во время беременности набрала 16 килограммов.

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Однако лишние килограммы не ушли сразу же после рождения ребенка.

"На второй день после родов я скинула 0 кг. Я же начиталась, что все в роддоме оставляют около 70% набранных кг. А я стала на весы и просто понимаю, что я слон или кит", - поделилась воспоминаниями Станишевская.

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Также она показала, как выглядела через неделю после родов, а также на 10-й день.

"Неделя после родов. Я чудом влезла в свои лосины, но они еще давят. Такое чувство, что твое тело тебе еще не принадлежит", - отметила звезда "Холостяка".

Станишевская показала, что у нее до сих пор остался небольшой живот.

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Затем Яна Станишевская рассказала, что на 10-й день после родов тело заметно подтянулось, хотя еще и остались лишние 5,5 кг.

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Также она поделилась подробностями родов: она рожала в роддоме с врачами, а не с доулой в домашних условиях, как это сейчас модно у многих блогеров. У нее были стремительные роды, поэтому эпидуральную анестезию ей не успели сделать.

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Кто такая Яна Станишевская

Станишевской 39 лет.

В 2013 году она принимала участие в реалити-шоу "Холостяк", который назвали одним из самых скандальных. Главным героем был Андрей Искорнев - пластический хирург, который занимался эстетическими и реконструктивными операциями на лице.

Станишевская в 2013 году (фото: stb.ua)

В последнем эпизоде шоу, который снимали на Мальдивах, Андрей вручил кольцо Анне Козырь. Однако вскоре выяснилось, что он продолжал тайно встречаться со второй финалисткой - Яной Станишевской, которая была полной противоположностью милой Анне. Якобы у них даже были интимные отношения, и девушка забеременела. Из-за этого Андрей Искорнев бросил Анну и стал строить отношения с Яной. Но у нее случился выкидыш, и отношения с холостяком сошли на нет.

Яна Станишевская и Андрей Искорнев (скриншот программы "Холостяк")

Потом Искорнев также встречался с девушкой, которая заняла третье место в шоу - Ириной Скориковой. В СМИ появлялась информация, что они съехались и жили вместе около года, но потом их пути разошлись.

В 2014 году Станишевская вышла замуж за своего одноклассника Виктора.

Пара уже давно проживает за границей: сначала они жили в Польше, сейчас переехали в Кению.

В 2024 году супруги впервые стали родителями - Яна родила сына Тео.

Станишевская с мужем (фото: instagram.com/stanishevska_iana)