Зірка "Холостяка" прикрасила обкладинку Playboy через 4 місяці після пологів (фото)

Учасниця реаліті "Холостяк-12", акторка Вікторія Варлей, яка у січні вперше стала мамою, прикрасила обкладинку травневого випуску українського журналу Playboy.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
Гарячими світлинами зіркова матуся поділилася у своїх соцмережах.
З її слів, у неї є традиція раз на рік з’являтися на обкладинці чоловічого журналу.
"Цього разу не повністю роздітая, адже я ж мать", - написала вона під публікацією.
Вікторія Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)
Прихильники Вікторії засипали її компліментами, і попросили розкрити секрет, як у неї виходить так розкішно виглядати через 4 місяці після пологів.
Вікторія Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)
Нагадаємо, Вікторія Варлей вперше стала мамою 1 січня цього року в США. У неї народилася дівчинка, яку назвали Мішель.
Батько малечі - чоловік, на ім'я Петро. Він живе та працює в Нью-Йорку вже довгий час.
У 2022 році коханий зробив акторці пропозицію руки та серця, а через рік вони одружилися.
Нещодавно Варлей зі штучними грудьми сказала, чи має проблеми з ГВ після народження дитини
Також вона розсекретила, яке громадянство в її новонародженої доньки.