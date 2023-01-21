Одна з учасниць "Холостяка" вийшла заміж у США: хто її обранець
Учасниця романтичного шоу "Холостяк-12", екс-дівчина зірки "Впіймати Кайдаша" Тараса Цимбалюка Вікторія Варлей вийшла заміж у США.
Про це стало відомо із пост-шоу популярного реаліті "Холостяк", ведучим якого став Григорій Решетник.
Хто став обранцем Варлей
Чоловік 38-річної Вікторії став чоловік на ім'я Петро. Він живе та працює в Нью-Йорку вже довгий час.
Українська актриса Вікторія Варлей зараз мешкає в Майамі.
Подруга Вікторії і познайомила її з Петром – та показала його актрисі в Instagram. Це було ще до участі Віки у проекті "Холостяк".
Вікторія Варлей та Петро (Скріншот з відео)
Варлей Петро дуже сподобався, вона зрозуміла, що закохалася і хоче за цього чоловіка заміж.
Але на той час у нього була дружина і дитина, дружиною він перебував у стадії розлучення.
У 2022 році Петро зробив Вікторії пропозицію руки та серця. За її словами, це сталося, коли вони снідали.
Вікторія Варлей та Петро (Скріншот з відео)
"Це був ранок. Я прокинулася і ми пішли снідати дома. Петро зробив мені пропозицію, я сказала "так", звичайно. У моїй голові було все настільки сумбурно, що я не розуміла, що відбувається", - розповіла вона.
"Я дуже щаслива", – додала актриса.
Вікторія Варлей із чоловіком (фото: instagram.com/viktoriavarley)
Нагадаємо, що раніше актриса зізналася, що робила операцію на повіках (блефаропластика), видаляла грудки Біша (хірургічна операція, спрямована на вилучення скупчень жиру щічної ділянки), збільшувала губи.
Український актор Тарас Цимбалюк підтвердив, що з 2015 до 2017 року вони з Варлею перебували у стосунках. Втім, після розриву їм удалося залишитися добрими друзями.
Нагадаємо, що Холостяк 12 назвав переможницю.