Звезда "Холостяка" украсила обложку Playboy спустя 4 месяца после родов (фото)

Виктория Варлей позировала для Playboy

Горячими фотографиями звездная мамочка поделилась в своих соцсетях.

По ее словам, у нее есть традиция раз в год появляться на обложке мужского журнала.

"На этот раз не полностью раздетая, ведь я же мать", - написала она под публикацией.

Викторія Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)

Реакция фанатов

Поклонники Виктории засыпали ее комплиментами, и попросили раскрыть секрет, как у нее получается так роскошно выглядеть спустя 4 месяца после родов.

Виктория Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)

Вікторія, розкажіть секрет - як тільки народити і так бомбезно виглядати!

Боже, Вікторія, ви неймовірна

Яке тіло, а погляд

Це просто пожежа

Неймовірно крута молода матуся

Напомним, Виктория Варлей впервые стала мамой 1 января этого года в США. У нее родилась девочка, которую назвали Мишель.

Отец малышки - мужчина, по имени Петр. Он живет и работает в Нью-Йорке уже долгое время.

В 2022 году любимый сделал актрисе предложение руки и сердца, а через год они поженились.