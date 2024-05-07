Звезда "Холостяка" украсила обложку Playboy спустя 4 месяца после родов (фото)

Участница реалити "Холостяк-12", актриса Виктория Варлей, которая в январе впервые стала мамой, украсила обложку майского выпуска украинского журнала Playboy.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Горячими фотографиями звездная мамочка поделилась в своих соцсетях.
По ее словам, у нее есть традиция раз в год появляться на обложке мужского журнала.
"На этот раз не полностью раздетая, ведь я же мать", - написала она под публикацией.
Викторія Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)
Поклонники Виктории засыпали ее комплиментами, и попросили раскрыть секрет, как у нее получается так роскошно выглядеть спустя 4 месяца после родов.
Виктория Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)
Напомним, Виктория Варлей впервые стала мамой 1 января этого года в США. У нее родилась девочка, которую назвали Мишель.
Отец малышки - мужчина, по имени Петр. Он живет и работает в Нью-Йорке уже долгое время.
В 2022 году любимый сделал актрисе предложение руки и сердца, а через год они поженились.
Недавно Варлей с искусственной грудью сказала, есть ли проблемы с ГВ после рождения ребенка
Также она рассекретила, какое гражданство у ее новорожденной дочери.