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Звезда "Холостяка" украсила обложку Playboy спустя 4 месяца после родов (фото)

Виктория Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)
Автор: Иванна Пашкевич

Участница реалити "Холостяк-12", актриса Виктория Варлей, которая в январе впервые стала мамой, украсила обложку майского выпуска украинского журнала Playboy.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Виктория Варлей позировала для Playboy

Горячими фотографиями звездная мамочка поделилась в своих соцсетях.

По ее словам, у нее есть традиция раз в год появляться на обложке мужского журнала.

"На этот раз не полностью раздетая, ведь я же мать", - написала она под публикацией.

Викторія Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)

Реакция фанатов

Поклонники Виктории засыпали ее комплиментами, и попросили раскрыть секрет, как у нее получается так роскошно выглядеть спустя 4 месяца после родов.

Виктория Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)

  • Вікторія, розкажіть секрет - як тільки народити і так бомбезно виглядати!
  • Боже, Вікторія, ви неймовірна
  • Яке тіло, а погляд
  • Це просто пожежа
  • Неймовірно крута молода матуся

Напомним, Виктория Варлей впервые стала мамой 1 января этого года в США. У нее родилась девочка, которую назвали Мишель.

Отец малышки - мужчина, по имени Петр. Он живет и работает в Нью-Йорке уже долгое время.

В 2022 году любимый сделал актрисе предложение руки и сердца, а через год они поженились.

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