Зірка "Холостяка" показала новонародженого сина: зворушливі фото

Фіналістка третього сезону реаліті-шоу про кохання "Холостяк" Яна Станішевська, яка днями потрапила до лікарні, показала перше фото свого новонародженого сина.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.
На фото зображений малюк відразу ж після народження. Він тримається своєю крихітною ручкою за руку свого тата.
"Моє улюблене фото цих двох. Віктор Нобіуз і #мініВіктор. Це майже перше фото в пологовому будинку", - підписала вона миле фото.
Яна Станішевська показала сина (фото: instagram.com/stanishevska_iana)
Водночас її чоловік на своїй сторінці також опублікував перше фото сина і навіть показав його обличчя. Щоправда, малюк трохи закрив його ручкою, або ж молоді батьки спеціально поклали його так.
Син Станішевської (фото: instagram.com/victor.nobiuz)
Фоловери Яни і Віктора тут же почали коментувати перші фото малюка. Деякі розчулювалися, а інші припустили, що зірка "Холостяка" народила раніше терміну:
Нагадаємо, Станішевська брала участь у третьому сезоні "Холостяка" з пластичним хірургом Андрієм Іскорнєвим у 2013 році. Тоді головний герой зробив вибір на користь скромної дівчини Анни Козир, проте на проєкті в нього нібито були інтимні стосунки зі Станішевською, внаслідок чого вона завагітніла. Утім, незабаром пара розпалася через те, що в дівчини стався викидень. Чи була ця історія піаром або ж правдою ні Яна, ні холостяк не коментували.
Однак майже одразу після участі в скандальному шоу Станішевська вийшла заміж за свого однокласника Віктора Нобіуза.
Пара відсвяткувала минулого року 10 років спільного життя. Подружжя багато років живе за кордоном: спочатку вони проживали в Польщі, а нещодавно переїхали до Кенії.
Наприкінці 2024 року в них народився первісток - малюка назвали Теодор, скорочено Тео.
Станішевська з чоловіком (фото: instagram.com/stanishevska_iana)