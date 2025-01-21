Звезда "Холостяка" показала новорожденного сына: милые фото

Финалистка третьего сезона реалити-шоу о любви "Холостяк" Яна Станишевская, которая на днях попала в больницу, показала первое фото своего новорожденного сына.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.
На фото изображен малыш сразу же после рождения. Он держится своей крохотной ручкой за руку своего папы.
"Мое любимое фото этих двоих. Виктор Нобиуз и #мини-Виктор. Это почти первое фото в роддоме", - подписала она милое фото.
Яна Станишевская показала сына (фото: instagram.com/stanishevska_iana)
В то же время ее супруг на своей странице также опубликовал первое фото сына и даже показал его лицо. Правда, малыш немного закрыл его ручкой, или же молодые родители специально положили его так.
Сын Станишевской (фото: instagram.com/victor.nobiuz)
Фолловеры Яны и Виктора тут же приняли комментировать первые фото малыша. Некоторые умилялись, а другие предположили, что звезда "Холостяка" родила раньше срока:
Напомним, Станишевская участвовала в третьем сезоне "Холостяка" с пластическим хирургом Андреем Искорневым в 2013 году. Тогда главный герой сделал выбор в пользу скромной девушки Анны Козырь, однако на проекте у него якобы были интимные отношения со Станишевской, в результате чего она забеременела. Впрочем, вскоре пара распалась из-за того, что у девушки случился выкидыш. Была ли это история пиаром или же правдой ни Яна, ни холостяк не комментировали.
Однако почти сразу после участия в скандальном шоу Станишевская вышла замуж за своего одноклассника Виктора Нобиуза.
Пара отпраздновала в прошлом году 10 лет совместной жизни. Супруги много лет живут за границей: сначала они проживали в Польше, а недавно переехали в Кению.
В конце 2024 года у них родился первенец - малыша назвали Теодор, сокращенно Тео.
Станишевская с мужем (фото: instagram.com/stanishevska_iana)