Звезда "Холостяка" показала новорожденного сына: милые фото

На фото изображен малыш сразу же после рождения. Он держится своей крохотной ручкой за руку своего папы.

"Мое любимое фото этих двоих. Виктор Нобиуз и #мини-Виктор. Это почти первое фото в роддоме", - подписала она милое фото.

Яна Станишевская показала сына (фото: instagram.com/stanishevska_iana)

В то же время ее супруг на своей странице также опубликовал первое фото сына и даже показал его лицо. Правда, малыш немного закрыл его ручкой, или же молодые родители специально положили его так.

Сын Станишевской (фото: instagram.com/victor.nobiuz)

Как отреагировали в сети

Фолловеры Яны и Виктора тут же приняли комментировать первые фото малыша. Некоторые умилялись, а другие предположили, что звезда "Холостяка" родила раньше срока:

"Милота. Красавчик", - отметила Кристина Решетник, которая является кумой Яны Станишевской

"Какой крошечный. С каким весом он родился?"

"Как в фильме про великанов"

"А есть Оскар за фото? Это ж просто зашкал милоты"

"Боже, какой крошка, вы наверное раньте срока родили?"

"Какая радость"

"No фото, no фото, просто дайте поспать", - с юмором отметил один из подписчиков.

Напомним, Станишевская участвовала в третьем сезоне "Холостяка" с пластическим хирургом Андреем Искорневым в 2013 году. Тогда главный герой сделал выбор в пользу скромной девушки Анны Козырь, однако на проекте у него якобы были интимные отношения со Станишевской, в результате чего она забеременела. Впрочем, вскоре пара распалась из-за того, что у девушки случился выкидыш. Была ли это история пиаром или же правдой ни Яна, ни холостяк не комментировали.

Однако почти сразу после участия в скандальном шоу Станишевская вышла замуж за своего одноклассника Виктора Нобиуза.

Пара отпраздновала в прошлом году 10 лет совместной жизни. Супруги много лет живут за границей: сначала они проживали в Польше, а недавно переехали в Кению.

В конце 2024 года у них родился первенец - малыша назвали Теодор, сокращенно Тео.

Станишевская с мужем (фото: instagram.com/stanishevska_iana)