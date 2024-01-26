Зірка "Холостяка" показала фігуру за 26 днів після пологів: "чесні" кадри

Як актриса виглядає після пологів

Варлей народила доньку шляхом кесаревого розтину та не приховувала, що набрала вагу під час вагітності. Втім, актриса зуміла дуже швидко схуднути.

Вона показалася у топі з відкритим животиком, на якому ніби й немає шраму від операції. Окрім цього, Варлей розповіла, скільки кілограмів їй потрібно "скинути", аби остаточно повернутися до форми, у якій вона була до вагітності.

Варлей показала форми після пологів (скріншот)

"Лишилося ще 5 кг до моєї звичайної ваги", - написала артистка.

Втім, "прискорити" схуднення спортом вона поки що не може. Ймовірно, лікарі заборонили Варлей фізичні навантаження, аби після кесаревого розтину не розійшлися шви.

Нині ж актриса продовжує стежити за харчуванням. Варлей також робить масажі та вчить підписниць "розгладжувати" зморшки й "прибирати" зайве з обличчя.