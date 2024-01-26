UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зірка "Холостяка" показала фігуру за 26 днів після пологів: "чесні" кадри

Як вигляає Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)
Автор: Поліна Іваненко

Українська акторка та учасниця проекту "Холостяк-12" Вікторія Варлей, яка тільки нещодавно вперше стало мамою, показала фігуру. Зірка похизувалася стрункими формами, які вона відновила усього за 26 днів. Втім, вона задоволена не усім.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories, яке Варлей опублікувала в Instagram.

Як актриса виглядає після пологів

Варлей народила доньку шляхом кесаревого розтину та не приховувала, що набрала вагу під час вагітності. Втім, актриса зуміла дуже швидко схуднути.

Вона показалася у топі з відкритим животиком, на якому ніби й немає шраму від операції. Окрім цього, Варлей розповіла, скільки кілограмів їй потрібно "скинути", аби остаточно повернутися до форми, у якій вона була до вагітності.

Варлей показала форми після пологів (скріншот)

"Лишилося ще 5 кг до моєї звичайної ваги", - написала артистка.

Втім, "прискорити" схуднення спортом вона поки що не може. Ймовірно, лікарі заборонили Варлей фізичні навантаження, аби після кесаревого розтину не розійшлися шви.

Нині ж актриса продовжує стежити за харчуванням. Варлей також робить масажі та вчить підписниць "розгладжувати" зморшки й "прибирати" зайве з обличчя.

Читайте РБК-Україна в Google News
Холостякзвезды шоу-бизнеса