"Це огидно". Кравець потрапила у скандал через білизну для військовослужбовиць

Ведуча Олена Кравець потрапила у новий скандал. Її захейтили у мережі через рекламну кампанію для бренду brabrabra, який спільно з "Жіночим ветеранським рухом" випустив білизну для військовослужбовиць.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис brabrabra в Instagram розповідає, чому участь Кравець у такій кампанії обурила українців.

Скандал навколо Кравець - з чого усе почалося

Днями бренд жіночої білизни представив нову кампанію "Одна за одну". Вона, як вказано в описі, має забезпечити "якісними комплектами захисниць та актуалізувати важливість теми комфортної білизни для жінок на передовій".

"Білизна для захисниць суттєво відрізняється від звичайної та має знімні вкладиші в чашках, подвійний шар тканини попереду для додаткового ущільнення і захисту, забезпечує циркуляцію повітря, відведення вологи назовні", - повідомляється на сторінці бренду.

А для рекламного допису була обрана Кравець. Вона розповіла, що жінки на фронті говорять про білизну та які мають побажання.

Кравець потрапила у новий скандал (скріншот)

Чому лютує мережа

У коментарях з'явилося чимало критики. Українці вважають, що для реклами білизни мали б обрати жінку, яка служить на фронті або ж більш дотична до військових. Окрім цього, мережа нагадала про скандал навколо того, що Кравець, за інформацією Prozorro, могла отримати понад 27 мільйонів гривень з держбюджету на створення свого шоу "Тихий вечір".

Юзери не приховують обурення та пишуть: