Звезда "Холостяка" показала фигуру через 26 дней после родов: "честные" кадры

Как актриса выглядит после родов

Варлей родила дочь путем кесарева сечения и не скрывала, что набрала вес во время беременности. Впрочем, актриса сумела очень быстро похудеть.

Она показалась в топе с открытым животиком, на котором будто бы и нет шрама от операции. Кроме того, Варлей рассказала, сколько килограммов ей нужно "сбросить", чтобы окончательно вернуться в форму, в которой она была до беременности.

Варлей показала формы после родов (скриншот)

"Осталось еще 5 кг до моего обычного веса", - написала артистка.

Впрочем, ускорить похудение спортом она пока не может. Вероятно, врачи запретили Варлей физические нагрузки, чтобы после кесарева сечения не разошлись швы.

Сейчас актриса продолжает следить за питанием. Варлей также делает массажи и учит подписчиц "разглаживать" морщинки и "убирать" лишнее на лице.