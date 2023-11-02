Зірка "Гри Престолів" у вишиванці сказав, що мріє зіграти Івасюка чи Сковороду (фото)

Відомий британський актор, зірка серіалів "Гра Престолів" та "Сексуальна освіта" Джек Глісон хотів би зіграти ролі видатних українців Григорія Сковороду та Володимира Івасюка, якщо у нього буде така можливість.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це актор сказав на зустрічі кінематографістів та телевізійних спеціалістів, що була організована українсько-британською NGO асоціацією кіно та медіа Talented U.

Джек Глісон виразив свою щиру підтримку Україні

В рамках подій Talented U, відбулася зустріч українських кінематографістів та телевізійних спеціалістів із зіркою "Гри Престолів" та "Сексуальної освіти" Джеком Глісоном.

Актор вибрав дуже доречне вбрання для цього заходу. Він одягнув українську вишиванку та майку, на якій було написано: "Чебуреки сила - ворогу могила". Це виглядало дуже мило, адже для українців важлива будь-яка підтримка. Джек виразив свою відверту позицію, надівши знамениту рожеву панаму гурту Калуш Оркестра.

Джек Гілсон хоче зіграти ролі видатних українців (фото: пресс-служба Talented U)

Під час події Джек ділився своїм досвідом свідомого відпочинку (саббатикалу), сказав, що усвідомлює труднощі, з якими стикаються багато кінематографістів і акторів у сучасному світі.

Найбільшим сюрпризом для аудиторії став той момент, коли Глісон вирішив прочитати вірш українського поета і прозаїка Сергія Жадана "Плеєр".

Джек Гілсон хоче зіграти ролі видатних українців (фото: пресс-служба Talented U)

Також зірка "Гри престолів" висловив готовність розглядати пропозиції щодо знімання у наступному фільмі режисерки Ксенії Бугримової, відомої по роботі над проєктами "Моя правда", "Україна має талант", "Холостяк" та "Київ вдень та вночі".

Поки немає конкретних відомостей про те, який саме фільм готує Ксенія, але, можливо, саме про творця легендарної "Червоної Рути".

Варто пригадати, що Гілсон вже не вперше підтримує Україну і робить це публічно та щиро. Наприклад, у лютому 2023 року актор відвідав Київ, де його помітили поруч зі станцією метро "Арсенальна".

Під час свого візиту до України, Джек Глісон приєднався до ряду благодійних заходів і передав пікап для Збройних сил України, який був куплений британськими волонтерами.

Джек Гілсон хоче зіграти ролі видатних українців (фото: пресс-служба Talented U)