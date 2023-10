The New York Times рекомендує читати Сергія Жадана: яка книга потрапила до списку

Американське авторитетне видання The New York Times включило книгу українського письменника, поета та музиканта Сергія Жадана до списку рекомендованих для прочитання. Це велика збірка поезії, перекладена англійською мовою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на The New York Times.

Яку книгу Сергія Жадана рекомендують до прочитання

До списку нових книг, які рекомендуються до прочитання, увійшла книга Сергія Жадана HOW FIRE DESCENDS: New and Selected Poems ("Як сходить вогонь: нові та обрані вірші"). Переклад англійською мовою Вірляни Ткач та Ванди Філіпс у видавництві Yale University Press.

"У цих віршах, створених з 2016 по 2022 рік, український поет згадує важке становище своїх земляків перед обличчям російського імперіалізму та оплакує їх смерть, "обмежену мовчанням, що приходить з нею", - йдеться в описі книги.

Книга видана в м'якій палітурці та коштує в США близько 18 доларів.

Варто зазначити, що у списку рекомендованих до прочитання книг вона стоїть на першому місці.

Обкладинка HOW FIRE DESCENDS: New and Selected Poems (скриншот)

Які ще книги увійшли до списку

На другому місці – вірші Кеті Ледерер, на третьому – детектив "Сяйво" Доротеї Ласкі.

На четвертому - вірші Стейсі Кассаріно, на п'ятому - "Коротка історія інтелекту: Еволюція, ІІ та п'ять проривів, які створили наш мозок" Соломона Беннета.

А ось на шостому місці опинилася книга "Дисидент: Олексій Навальний. Профіль політичного в'язня, Девіда Херзенхорна.

"Це біографія юриста, активіста та ворога Путіна, яка висвітлює його вибухові антикорупційні розслідування, спробу вбивства у 2020 році та багато іншого", - йдеться в описі.

На сьомому місці - книга "Кремлівський чарівник", Джуліано та Емполі в перекладі Уілларда Вуда. Це роман про вигаданого радника Путіна, який досяг великих висот як кремлівського політтехнолога.

На останньому місці виявилася книга "Великий провал: що пандемія показала про те, кого Америка захищає, і кого вона залишає позаду" Джо Носера та Бетані Маклін. Це аналітика реакції уряду США на пандемію.