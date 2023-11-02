ua en ru
Чт, 02 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Звезда "Игры Престолов" в вышиванке сказал, что мечтает сыграть Ивасюка или Сковороду (фото)

Четверг 02 ноября 2023 18:11
UA EN RU
Звезда "Игры Престолов" в вышиванке сказал, что мечтает сыграть Ивасюка или Сковороду (фото) Джек Глисон хочет исполнить роли Сковороды и Ивасюка (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Известный британский актер, звезда сериалов "Игра Престолов" и "Сексуальное образование" Джек Глисон хотел бы сыграть роли выдающихся украинцев Григория Сковороду и Владимира Ивасюка, если у него будет такая возможность.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом актер сказал на встрече кинематографистов и телевизионных специалистов, организованной украинско-британской NGO ассоциацией кино и медиа Talented U.

Джек Глисон выразил свою искреннюю поддержку Украине

В рамках событий Talented U состоялась встреча украинских кинематографистов и телевизионных специалистов со звездой "Игры Престолов" и "Сексуального образования" Джеком Глисоном.

Актер выбрал очень уместный наряд для этого мероприятия. Он надел украинскую вышиванку и майку, на которой было написано: "Чебуреки сила - врагу могила". Это выглядело очень мило, ведь для украинцев важна любая поддержка. Джек выразил свою откровенную позицию, надев знаменитую розовую панаму группы Калуш Оркестра.

Звезда &quot;Игры Престолов&quot; в вышиванке сказал, что мечтает сыграть Ивасюка или Сковороду (фото)Звезда &quot;Игры Престолов&quot; в вышиванке сказал, что мечтает сыграть Ивасюка или Сковороду (фото)Звезда &quot;Игры Престолов&quot; в вышиванке сказал, что мечтает сыграть Ивасюка или Сковороду (фото)

Джек Гилсон хочет сыграть роли выдающихся украинцев (фото: пресс-служба Talented U)

В ходе события Джек делился своим опытом сознательного отдыха (саббатикала), сказал, что осознает трудности, с которыми сталкиваются многие кинематографисты и актеры в современном мире.

Самым большим сюрпризом для аудитории стал тот момент, когда Глисон решил прочесть стихотворение украинского поэта и прозаика Сергея Жадана "Плеер".

Звезда &quot;Игры Престолов&quot; в вышиванке сказал, что мечтает сыграть Ивасюка или Сковороду (фото)

Джек Гилсон хочет сыграть роли выдающихся украинцев (фото: пресс-служба Talented U)

Также звезда "Игры престолов" выразила готовность рассматривать предложения по съемке в следующем фильме режиссера Ксении Бугримовой, известной по работе над проектами "Моя правда", "Украина имеет талант", "Холостяк" и "Киев днем ​​и ночью".

Пока нет конкретных сведений о том, какой именно фильм готовит Ксения, но, возможно, именно о создателе легендарной "Красной Руты".

Стоит вспомнить, что Гилсон уже не в первый раз поддерживает Украину и делает это публично и искренне. К примеру, в феврале 2023 года актер посетил Киев, где его заметили рядом со станцией метро "Арсенальная".

Во время своего визита в Украину Джек Глисон присоединился к ряду благотворительных мероприятий и передал пикап для Вооруженных сил Украины, купленный британскими волонтерами.

Звезда &quot;Игры Престолов&quot; в вышиванке сказал, что мечтает сыграть Ивасюка или Сковороду (фото)Звезда &quot;Игры Престолов&quot; в вышиванке сказал, что мечтает сыграть Ивасюка или Сковороду (фото)Звезда &quot;Игры Престолов&quot; в вышиванке сказал, что мечтает сыграть Ивасюка или Сковороду (фото)

Звезда &quot;Игры Престолов&quot; в вышиванке сказал, что мечтает сыграть Ивасюка или Сковороду (фото)Звезда &quot;Игры Престолов&quot; в вышиванке сказал, что мечтает сыграть Ивасюка или Сковороду (фото)Звезда &quot;Игры Престолов&quot; в вышиванке сказал, что мечтает сыграть Ивасюка или Сковороду (фото)

Джек Гилсон хочет сыграть роли выдающихся украинцев (фото: пресс-служба Talented U)

Ранее мы рассказывали о том, что звезда "Игры престолов" Джек Глисон приехал в Украину.

А также не упустите наш материал о том, что The New York Times рекомендует читать Сергея Жадана.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джек Глісон Игра престолов