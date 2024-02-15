Зірка "Гострих картузів" та "Оппенгеймера" Кілліан Мерфі показав нехарактерні для себе образи (фото)

Кілліан Мерфі показав неочікувані образи

Редакція глянцю вирішила показати світові інший бік знаменитого актора який попри свій стриманий образ може бути ексцентричним та вільним.

Кілліан Мерфі став дуже відомим завдяки серіалу "Гострі картузи", де зіграв головну роль і мав дуже стриману роль. Таким чином він став чи не заручником певного образу. Гарний чоловік, який тримає свої слова, вміє захистити свою родину, кохану жінку та себе, але є небезпечним для ворогів.

Кілліан Мерфі постав у нових образах (фото: instagram.com/gq)

Кілліан став уособленням справжнього та сильного чоловіка і в різних фільмах та серіалах він лише підтверджував свій образ, який навіть став переноситися у життя, адже він не любить публіку та гучні вечірки.

Проте нова фотосесія Мерфі розкриває його з різних сторін та демонструє, що актор все ж таки може бути брутальним, вільним та розкутим.

Його нові образи не лише яскраві, вони ще й дуже сміливі, адже для людини, яка носить виключно класичні чорні костюми, одягнути яскраву сорочку, сліпони, носки, додати до своїх образів аксесуари - це дійсно щось нове та не характерне для його сталого образу.