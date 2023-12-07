Марго Роббі показала неймовірні фото з головним конкурентом Кілліаном Мерфі

Про те, що стало приводом для спільної фотосесії Марго Роббі та Кілліана Мерфі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на журнал Variety.

Марго Роббі показала спільні фото з Кілліаном Мерфі

Марго Роббі та Кілліан Мерфі, які зіграли головні ролі у двох найгучніших кінокартинах 2023 року "Барбі" та "Оппенгеймер", разом знялися для обкладинки журналу.

В інтерв’ю виданню Роббі та Мерфі поділилися досвідом, який є унікальним для історії кіно. 21 липня 2023 року вийшли їхні фільми, але замість того, щоб розпалювати між собою конкуренцію, вони фактично підсилили одне одного, створивши глобальний феномен, відомий як "Барбігеймер".

Якось Роббі розповідала, що від творців "Оппенгеймера" надходила пропозиція відкласти прем’єру, аби вони не перетинатися. Але її відхилили. Акторка вважала, що вони чудово виглядатимуть разом.

Марго Роббі з Кілліаном Мерфі (фото: instagram.com/alexilubomirski)

Та й без переносу прем’єр того чи іншого фільму, вони обидва набули шаленої популярності в усьому світі. А все через те, що вони з інших тематик. Тому й "Оппенгеймер", й "Барбі" мають свою аудиторію.

Насправді не було жодного скандалу, який міг би стосуватися прямої боротьби за лідерство між творцями або акторами фільмів.

Але те, що Марго та Кілліан стали героями однієї фотосесії, стало справжнім здивуванням для прихильників обох акторів та фільмів. Варто сказати, що фотосесія для обкладинки журналу вийшла неймовірною.

Кілліан на фотосесію одягнув класичний костюм та білу сорочку, а от Роббі постала перед камерами в короткій сукні в горох та в бомбері з таким самим принтом. Також свій образ акторка доповнила масивним браслетом та трьома маленькими сумками від всесвітньо відомого бренду Chanel.

Марго Роббі з Кілліаном Мерфі (фото: instagram.com/alexilubomirski)