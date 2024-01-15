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Найкращі образи зірок на червоній доріжці Critics Choice Awards (фото, відео)

Понеділок 15 січня 2024 19:28
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Найкращі образи зірок на червоній доріжці Critics Choice Awards (фото, відео) Найкращі образи Critics Choice Awards (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

В Лос-Анджелесі відбулося нагородження премії Critics Choice Awards, на якому зірки показали свої неймовірні образи та вразили одне одного.

РБК-Україна (проект Styler) зробила для вас підбірку найкращих образів з червоної доріжки та залюбки ділиться з вами.

Марго Роббі

Марго Роббі цього разу відмовилася від вбрання в стилі “Barbiecore” та надала перевагу довгій червоній сукні бренду Balmain зі складками й об’ємними квітами, яка підкреслює її зовнішність.

Найкращі образи зірок на червоній доріжці Critics Choice Awards (фото, відео)

Марго Роббі (фото: Getty images)

Емма Стоун

Емма Стоун постала в стриманій чорній сукні з відкритим плечем від Louis Vuitton та акуратно зібрала волосся.

Найкращі образи зірок на червоній доріжці Critics Choice Awards (фото, відео)

Емма Стоун (фото: Getty images)

Різ Візерспун та Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон зачарувала чорним вбранням від Dolce & Gabbana, яке підкреслює її фігуру та статус.

Різ Візерспун продемонструвала лаконічну чорну сукню з об’ємним бантом від Celine та підтримала свою колегу і подругу Еністон у стилі total black.

Найкращі образи зірок на червоній доріжці Critics Choice Awards (фото, відео)

Різ Візерспун з Дженніфер Еністон (фото: Getty images)

Кілліан Мерфі

Класика і Кілліан Мерфі - це ідеальне поєднання, оскільки він завжди з’являється на церемоніях та у фільмах в класичних костюмах. Для червоної доріжки актор обрав класичний чорний костюм і білу сорочку.

Найкращі образи зірок на червоній доріжці Critics Choice Awards (фото, відео)

Кілліан Мерфі (фото: Getty images)

Елізабет Дебікі

Молода зірка "Корони" з’явилась у дуже цікавому образі. Її сукня ніби поєднує в собі два світи, чорний них говорить про стриманість і класику, а ось прозорий верх із камінцями розкриває її з ніжної сторони.

Найкращі образи зірок на червоній доріжці Critics Choice Awards (фото, відео)

Елізабет Дебікі (фото: instagram.com/elizabethdebickinators)

Чарльз Мелтон

Молодий красень Голлівуду Чарльз Мелтон вже встиг підкорити серця мільйонів жінок у світі. А на церемонії актор з’явився в яскравому костюмі винного кольору та у білій сорочці.

Найкращі образи зірок на червоній доріжці Critics Choice Awards (фото, відео)

Чарльз Мелтон (фото: Getty images)

Роберт Дауни

Роберт Дауні молодший також залишився вірний класичному стилю, він обрав чорний костюм, білу сорочку та окуляри, які роблять його образ трохи вільним.

Найкращі образи зірок на червоній доріжці Critics Choice Awards (фото, відео)

Роберт Дауні (фото: Getty images)

Дуа Ліпа

Дуа Ліпа вибрала досить яскраву сукню бордового кольору, яке має цікаву форму та підкреслює фігуру. Її силуетна сукню без рукавів від Prada з текстурними хвилястими лініями, що нагадують пелюстки, підкорила публіку.

Біллі Айліш

Цього разу Біллі Айліш не поступилась своїм уподобанням вільного стилю та вибрала смугасту сорочку, яку доповнила чорним бантом, а також чорний піджак оверсайз.

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