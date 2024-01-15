Найкращі образи зірок на червоній доріжці Critics Choice Awards (фото, відео)
В Лос-Анджелесі відбулося нагородження премії Critics Choice Awards, на якому зірки показали свої неймовірні образи та вразили одне одного.
РБК-Україна (проект Styler) зробила для вас підбірку найкращих образів з червоної доріжки та залюбки ділиться з вами.
Марго Роббі
Марго Роббі цього разу відмовилася від вбрання в стилі “Barbiecore” та надала перевагу довгій червоній сукні бренду Balmain зі складками й об’ємними квітами, яка підкреслює її зовнішність.
Марго Роббі (фото: Getty images)
Емма Стоун
Емма Стоун постала в стриманій чорній сукні з відкритим плечем від Louis Vuitton та акуратно зібрала волосся.
Емма Стоун (фото: Getty images)
Різ Візерспун та Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон зачарувала чорним вбранням від Dolce & Gabbana, яке підкреслює її фігуру та статус.
Різ Візерспун продемонструвала лаконічну чорну сукню з об’ємним бантом від Celine та підтримала свою колегу і подругу Еністон у стилі total black.
Різ Візерспун з Дженніфер Еністон (фото: Getty images)
Кілліан Мерфі
Класика і Кілліан Мерфі - це ідеальне поєднання, оскільки він завжди з’являється на церемоніях та у фільмах в класичних костюмах. Для червоної доріжки актор обрав класичний чорний костюм і білу сорочку.
Кілліан Мерфі (фото: Getty images)
Елізабет Дебікі
Молода зірка "Корони" з’явилась у дуже цікавому образі. Її сукня ніби поєднує в собі два світи, чорний них говорить про стриманість і класику, а ось прозорий верх із камінцями розкриває її з ніжної сторони.
Елізабет Дебікі (фото: instagram.com/elizabethdebickinators)
Чарльз Мелтон
Молодий красень Голлівуду Чарльз Мелтон вже встиг підкорити серця мільйонів жінок у світі. А на церемонії актор з’явився в яскравому костюмі винного кольору та у білій сорочці.
Чарльз Мелтон (фото: Getty images)
Роберт Дауни
Роберт Дауні молодший також залишився вірний класичному стилю, він обрав чорний костюм, білу сорочку та окуляри, які роблять його образ трохи вільним.
Роберт Дауні (фото: Getty images)
Дуа Ліпа
Дуа Ліпа вибрала досить яскраву сукню бордового кольору, яке має цікаву форму та підкреслює фігуру. Її силуетна сукню без рукавів від Prada з текстурними хвилястими лініями, що нагадують пелюстки, підкорила публіку.
Біллі Айліш
Цього разу Біллі Айліш не поступилась своїм уподобанням вільного стилю та вибрала смугасту сорочку, яку доповнила чорним бантом, а також чорний піджак оверсайз.
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