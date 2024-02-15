Звезда "Острых козырьков" и "Оппенгеймера" Киллиан Мерфи показал нехарактерные для себя образы (фото)

Киллиан Мерфи показал очень неожиданные фото в новых и не характерных для себя образах, раскрывающих актера с новых сторон.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу британского журнала GQ показывает вам эти смелые фото Киллиана.
Редакция глянца решила показать миру другую сторону знаменитого актера, который, несмотря на свой сдержанный образ, может быть эксцентричным и свободным.
Киллиан Мерфи стал очень известен благодаря сериалу "Острые козырьки", где сыграл главную роль и играл очень сдержанную роль. Таким образом он стал чуть ли не заложником определенного образа. Красивый мужчина, который держит свои слова, умеет защитить свою семью, любимую женщину и себя, но опасен для врагов.
Киллиан Мерфи предстал в новых образах (фото: instagram.com/gq)
Киллиан стал олицетворением настоящего и сильного мужчины и в разных фильмах и сериалах только подтверждал свой образ, который даже стал переноситься в жизнь, ведь он не любит публику и громкие вечеринки.
Однако новая фотосессия Мерфи раскрывает его с разных сторон и демонстрирует, что актер все же может быть грубым, свободным и раскрепощенным.
Его новые образы не только яркие, они еще и очень смелы, ведь для человека, носящего исключительно классические черные костюмы, одеть яркую рубашку, слипоны, носки, добавить к своим образам аксессуары - это действительно что-то новое и не характерное для его устойчивого образа.
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