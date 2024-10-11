Зірка "Голосу країни" вийшла заміж: романтичні кадри з весілля

Так, 25-річна виконавиця та її обранець, особистість якого вона не розкриває, вирішили не тягнути з весіллям і вже за кілька тижнів після пропозиції руки та серця зв'язати себе узами шлюбу.

Судячи з кадрів, церемонія була тихою та скромною. На ній були присутні лише найближчі.

Під вінець Грицаєнко йшла у вишуканій сукні з кружевом, з тендітними відкритими рукавами.

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Нагадаємо, під час освідчення Грицаєнко отримала велику каблучку з діамантом, яку вона відразу ж одягла на безіменний палець, а також шикарний букет рожевих квітів. Судячи з усього, цей значущий момент пара відзначила за містом.

Що відомо про Інесу Грицаєнко

Грицаєнко стала фіналісткою відбіркового туру конкурсу "Євробачення 2013". Вона також брала участь у п'ятому сезоні шоу "X-фактор" і в 12-му сезоні "Голос країни". Хоча їй не вдалося здобути перемогу в жодному з цих проектів, дівчина все одно зуміла побудувати успішну музичну кар'єру.

Інеса Грицаєнко (фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_)

Наразі вона є учасницею гурту SESTRA, куди входить також саксофоністка Аліна Назаришина. Особливістю дуету є поєднання східних та українських мотивів в піснях, які дівчата пишуть самі.

Дівчата вже встигли завоювати свою аудиторію, а їх пісні "У мирному Києві" та "Молюся і вірю" стали радіо хітами.