Звезда "Голосу країни" вышла замуж: романтические кадры со свадьбы

Финалистка проекта "Голос країни-12" и солистка группы SESTRA Инесса Грицаенко, которая совсем недавно объявила о помолвке с любимым, впервые вышла замуж и показала трогательные кадры со свадьбы.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.
Так, 25-летняя исполнительница и ее избранник, личность которого она не раскрывает, решили не тянуть со свадьбой и уже через несколько недель после предложения руки и сердца связать себя узами брака.
Судя по кадрам, церемония была тихой и скромной. На ней присутствовали только самые близкие.
Под венец Грицаенко шла в изысканном платье с кружевом, с хрупкими открытыми рукавами.
Скриншот
Напомним, во время предложения Грицаенко получила большое кольцо с бриллиантом, которое она сразу же надела на безымянный палец, а также шикарный букет розовых цветов. Судя по всему, этот значимый момент пара отметила за городом.
Грицаенко стала финалисткой отборочного тура конкурса "Евровидение 2013". Она также принимала участие в пятом сезоне шоу "X-фактор" и в 12-м сезоне "Голос країни". Хотя ей не удалось одержать победу ни в одном из этих проектов, девушка все равно сумела построить успешную музыкальную карьеру.
Инесса Грицаенко (фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_)
Она является участницей группы SESTRA, куда входит также саксофонистка Алина Назаришина. Особенностью дуэта есть сочетание восточных и украинских мотивов в песнях, которые девушки пишут сами.
Девушки уже успели завоевать свою аудиторию, а их песни "У мирному Києві" и "Молюся і вірю" стали радио хитами.
Группа SESTRA (фото: instagram.com/sestra_music_)
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