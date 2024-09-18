"Офіційно чоловік і дружина": блогерка Манекен вийшла заміж за свого обранця (фото)

Українська блогерка Ксюша Манекен (справжнє ім'я - Оксана Волощук) через кілька місяців після оголошення заручин побралася зі своїм коханим.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram інфлюенсерки розповідає про це детальніше.

Що відомо

Так, в Instagram-stories Ксюша оприлюднила копію свідоцтва про шлюб та залишила до нього зворушливий підпис.

"Ну все, справу зроблено, кохання моє. Тікати марно. Офіційно чоловік і дружина", - написала вона.

Ксюша Манекен вийшла заміж (Фото: instagram.com/maneken007)

Окрім того, в інших публікаціях блогерка показала підготовку до весілля, яке, як можна побачити, пройшло за містом. Вона зізналася, що пережила неабиякий стрес.

"Ще ніколи не в житті не відчувала такого стресу, аби не знепритомніти. Сподіваюсь, що після церемонії попустить. Окрема подяка нашим організаторам, які зробили все можливе і неможливе, особливо коли вчора ми повідомили, що хочемо змінити концепцію весілля", - розповіла інтернет-зірка.

Підготовка до весілля (Фото: instagram.com/maneken007)

Ще Манекен показала свої збори нареченої, і в одній зі stories можна побачити її святковий макіяж та укладку. Також вона оприлюднила деталі весільного образу.

"Про моє весільне вбрання треба буде розповідати окремо. Вважаю, що Ельвіра Гасанова створила щось нереальне. Пізніше все побачите", - зауважила Волощук.

Макіяж та весільне вбрання (Фото: instagram.com/maneken007)

Також на сторінці фотографки, яку запросила Манекен, можна побачити перші весільні світлини. Так, для особливого дня блогерка обрала напівпрозору сукню, яка підкреслила фігуру. Тоді як її обранець Андрій постав у класичному чорному костюмі, завершивши його білою сорочкою та метеликом.

весільні кадри (Фото: instagram.com/stories/miramiller.art)

Що відомо про стосунки пари

Про свого обранця Ксюша охоче розповідає у соцмережах та не приховує, що він "робить її найщасливішою жінкою у світі". Андрій, як відомо, займається продажем нерухомості.

Коли Манекен оголосила про заручини, то зізналася, що тепер вона "знає, що таке справжнє кохання".

"Людина, яка не тільки збирає меблі для нас, але й робить мене найщасливішою жінкою у світі", - писала Манекен.

До слова, Ксюша Манекен - українська блогерка та фотографка. Уродженка Кременчука з 19 до 22 років працювала ескортницею, і вона не соромиться відкрито розповідати про це у соцмережах та інтерв'ю. Згодом Ксенія створила власне шлюбне агентство.

У березні минулого року втрапила в скандал через публікацію фото нагороди від ГУР за сприяння військовій розвідці. Коли на неї полилася хвиля критики, то інлюенсерка заявила, що отримала цю нагороду ще у жовтні 2022 року, проте вирішила розповісти про неї лише згодом.