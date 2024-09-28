Учасниця "Голосу країни" оголосила про заручини з коханим і показала каблучку (фото)
Учасниця шоу "Голос країни" і солістка гурту SESTRA Інеса Грицаєнко виходить заміж. Відповідні світлини з’явилися у соцмережах виконавиці.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.
Так, солістка гурту SESTRA опублікувала кадри, на яких вона позує з великим букетом піонів, а також демонструє каблучку з діамантом на безіменному пальці.
Зі слів співачки, коханий змінив її життя. Однак свого обранця вона не показує. Зірка приховує особисте життя від ЗМІ і фанатів.
"Я вірила у те, що одного дня ти прийдеш і зміниш все моє життя", - написала Грицаєнко.
Інеса Грицаєнко (фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_)
Реакція фанів
Користувачі мережі вітають співачку з заручинами і бажають їй бути такою ж щасливою, як на фото.
- Сліпить очі від щасливї усмішки
- Щирі вітання. Ви заслуговуєте на щире і взаємне кохання
- Така вже ніжна і жіночна ти поруч зі своїм коханим
- Вітаю, нарешті це сталося
Скріншот
Коротка біографія Інеси Грицаєнко
Інеса Грицаєнко - українська співачка і солістка гурту "SESTRA". Вона стала фіналісткою національного відбору на "Євробачення 2013", а також брала участь у п'ятому сезоні шоу "X-фактор" і вийшла у фінал проєкту "Голос країни".
Інеса Грицаєнко (фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_)
Після завершення участі в телешоу, Інеса зосередилася на роботі з групою, у складі якої також саксофоністка Аліна Назаришина. Їхній трек "У мироному Києві" потрапив до топ-100 найбільш ротованих пісень на радіо.
Гурт SESTRA (фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_)
Раніше ми писали, що Лана Дель Рей таємно вийшла заміж за гіда болотами.
Також писали, що Ченнінг Татум і Дженна Деван офіційно розлучилися.