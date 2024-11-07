Зірка Голлівуду "втекла" зі США після перемоги Трампа

Відома актриса Америка Феррера, яка зіграла у фільмі "Барбі" та серіалі "Дурнушка" (Ugly Betty) наважилася на переїзд зі США. Зірка Голлівуду підтримувала кандидатуру Камали Харріс, а після перемоги Дональда Трампа на виборах вирушила до іншої країни.
Що відомо про переїзд Феррери і чи повернеться вона до США, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail.
Так, інсайдери заявили, що після перемоги Трампа на виборах зірка захотіла вирушити на пошуки кращих можливостей. Їх вона нібито шукатиме у Великій Британії.
Феррера, за даними видання, спробує побудувати нове життя в іншій країні разом з чоловіком та двома дітьми.
"Вона спустошена тим, що Камала програла", - стверджують інсайдери.
Америка Феррера (фото: instagram.com/americaferrera)
Однак повідомляється, що "втеча" Феррери не свідчить про закінчення її кар'єри в Голлівуді. Навіть у разі переїзду вона нібито хоче "зберегти присутність" у США, щоб продовжувати працювати та боротися за права людей.
"Вона продовжить свою присутність у США в роботі та для боротьби за права латиноамериканців та жінок, але за кордоном вона житиме заради сім'ї та освіти своїх дітей", - стверджують інсайдери.
Феррера та її чоловік (фото: instagram.com/americaferrera)
"Вона хоче, щоб у них були найкращі можливості, і саме тому життя за кордоном відіграє вирішальне значення. Вона не залишає США, вона розставляє пріоритети у своєму житті та зосереджується на важливості для своїх дітей", - додали вони.
До речі, Америку вже помітили у Лондоні. Там вона відвідувала приватну школу. Через це джерела припустили, що актриса підшукує навчальний заклад для дітей та вирішила переїжджати саме до столиці Великобританії.
Актрисі 40 років. Вона народилася у Лос-Анджелесі, в сім'ї емігрантів. Свою кар'єру Ферерра побудувала у США.
Вона зіграла головну роль у серіалі "Дурнушка" (Ugly Betty). Робота над цим телепроектом принесла Америці "Еммі" та "Золотий глобус". Крім цього, актриса знімалася у "CSI: Місце злочину".
А 2023 року на екрани вийшов фільм "Барбі", в якому Феррера зіграла Глорію. Також актриса активно бореться за права латиноамериканців.
5 листопада у США відбулися президентські вибори. Основних претендентів було двоє: Дональд Трамп від Республіканської партії та Камала Харріс - від Демократичної.
Результати виборів у США (фото: Getty Images)
6 листопада, ще до офіційного оголошення результатів виборів, Трамп заявив про перемогу. Він оголосив себе новообраним президентом під час виступу перед шанувальниками. І вже невдовзі лідери інших країн привітали його з перемогою.
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