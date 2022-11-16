Зірка Голівуду Марина Мазепа показала світу, що переживають українці під час війни: емоційне відео

Голлівудська актриса Марина Мазепа, яка родом із міста Конотоп Сумської області, емоційно відреагувала на чергову масову ракетну атаку Росії по Україні, яка відбулась 15 листопада.

Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

У коментарях шанувальники написали теплі слова підтримки українському народові. Також українці розповідали, що їм доводиться кожного дня переживати через постійні обстріли Росії.

На чорно-білому відео зірка кричить та ридає.

"Проживаючи емоції кожної української душі, зляканої та втраченої в цей момент", - підписала ролик Мазепа.

Ролик менше ніж за добу зібрав понад 83 тисячі переглядів та близько 140 коментарів із підтримкою України.

Раніше голівудська актриса Міла Куніс зі сльозами розповіла про реакцію доньки на те, що вона наполовину українка.

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