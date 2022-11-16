Звезда Голливуда Марина Мазепа показала миру, что переживают украинцы во время войны: эмоциональное видео

Ролик менее чем за сутки собрал более 83 тысяч просмотров и около 140 комментариев с поддержкой Украины.

"Проживая эмоции каждой украинской души, испуганной и потерянной в этот момент", - подписала Мазепа.

На черно-белом видео звезда кричит и рыдает.

В комментариях поклонники написали теплые слова поддержки украинскому народу. Также украинцы рассказывали, что им приходится каждый день переживать из-за постоянных обстрелов России.