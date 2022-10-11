Актриса Міла Куніс зі сльозами розповіла про реакцію доньки на те, що вона наполовину українка

Зірка Голлівуду Міла Куніс народилася й до 8 років жила в Україні, у місті Чернівці. Однак, її донька Ваєт лише нещодавно дізналася, що через походження матері вона теж наполовину українка.

Про це вона розповіла телеведучому Джоша Хоровиця у програмі Happy Sad Confused.

У Міли Куніс двоє дітей від актора Ештона Кутчера - 8-річна Ваєт і 5-річний Димитрій.

Зокрема, дівчинка тільки нещодавно дізналась про війну в Україні, і, як з'ясувалося, дуже зраділа тому, що теж пов'язана з цією країною.

"Моя донька каже: "В Україні зараз війна?" Я кажу: "Так". "А хіба ти не з України?" Я кажу: "Так". "То я наполовину українка?" Я кажу: "Так". Вона: "Так!" Вона була така горда, це був такий момент. У мене аж сльози навертаються", - пригадала Міла Куніс та мало не розплакалася.

Також зірка зазначила, що пишається тим, що 8-річна донька знає про події в Україні.

Додамо, що Міла Куніс і її чоловік активно підтримують Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. На початку березня пара оголосила про те, що відкриває збір грошей для допомоги українцям.

Загалом їм вдалося зібрати 35 мільйонів доларів, які передали в благодійний фонд Flexport.org і сервіс з оренди житла Airbnb.org. За допомогою цих коштів біженцям з України змогли надати безкоштовне житло та медикаменти.

Міла Куніс та її чоловік Ештон Кутчер (instagram.com/aplusk)