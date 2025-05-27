Звезда "Гарри Поттера" ошарашила заявлением: "Мне недолго осталось жить"

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости The Times.

"Когда знаешь, что тебе осталось недолго жить - а я, вероятно, умру в течение следующих пяти или шести лет, если не раньше - мне не хочется оставлять позади выступления", - сказала звезда.

По словам актрисы, она до сих пор мечтает играть, хотя из-за проблем со здоровьем это становится все сложнее.

"Это такая радость. Я стремлюсь играть роли, которые не привязывают меня к инвалидным коляскам, но мне просто не хватает сил", - призналась она.

Кадр из фильма "Счастье"

К слову, у Мириам диагностировали стеноз позвоночного канала, артрит и ревматизм. В 2023 году она перенесла замену аортального клапана.

"У меня теперь коровье сердце... Ну, не все сердце. Мне заменили аортальный клапан на коровьи", - с юмором прокомментировала актриса свою операцию в программе "Манеры за столом".

"Я не знаю, насколько это распространено. Я никогда не слышала о такой операции. Но она избавляет вас от необходимости делать операцию на открытом сердце", - пояснила она.

Несмотря на успешную операцию, ежедневная боль и ограниченная мобильность не дают ей полноценно жить.

Кадр из фильма "Легенда Лонгвуда"

"Я плохо хожу и зарегистрирована как инвалид. Я пользуюсь всяческой помощью: у меня есть две палки, ходунки... Но только что появился самокат - и это весело!", - рассказывала Марголис изданию Closer.

Также звезда выражала беспокойство из-за будущей потребности в уходе.

"Однажды мне понадобятся сиделки. Я хочу чувствовать себя комфортно и чтобы им должным образом платили. Но на самом деле я просто хочу зарабатывать деньги, а мне за это платят", - призналась она в программе Loose Women.