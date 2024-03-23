Зірка фільмів для дорослих зізналася, чим її дратують українці: "Як ми будемо перемагати?"

Що дратує зірку фільмів для дорослих

За словами Джозефіни, за понад два роки повномасштабної війни РФ проти України вона помітила, як змінилися мешканці нашої країни. І є те, що її дратує.

"Те, що українці стали злішими, дуже злі. А це відчувається в усьому, особливо в соцмережах. Коли вони накидуються один на одного ні за що", - зазначила актриса.

Вона також заявила, що з цим треба боротися. Українці, стверджує Джексон, мають направити злість на щось інше.

"Тобто треба заспокоїтись і всю свою злість в правильне русло, я би сказала, направити, а не на самих себе. Тому що якщо ми будемо між собою отак битися, можна так сказати, сваритися, то як ми будемо далі перемагати?" - зазначила Джозефіна.

Що відомо про зірку кіно для дорослих

Нещодавно Джексон знялася у фотосесії на підтримку військових з ампутаціями. Актриса допомагає ЗСУ й постійно говорить про важливість підтримки захисників.

А нещодавно ми називали цікаві факти з біографії Джексон. Вона має вищу освіту, народилася на Львівщині, а цього року "наїхала" на відомого блогера Ігоря Лачена (Лаченкова).