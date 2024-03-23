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Зірка кіно для дорослих Джозефіна Джексон вперше розповіла про коханого: як він виглядає (фото)

Субота 23 березня 2024 11:30
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Зірка кіно для дорослих Джозефіна Джексон вперше розповіла про коханого: як він виглядає (фото) Джозефіна Джексон (фото: instagram.com/ta.sama.actorka)
Автор: Іванна Пашкевич

Світова зірка фільмів для дорослих Джозефіна Джексон, справжнє ім’я якої Юлія Сенюк, вперше показала свого коханого та розповіла, як вони познайомилися.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю порноакторки для YouTube-проєкту "Говорить Суханов".

Як Джозефіна Джексон познайомилася з бойфрендом

Зі слів Юлії, вона перебуває у стосунках зі своїм коханим Русланом вже три роки.

"Все починалось дуже банально, з вільних відносин. Типу, коли ніхто нікому нічого не винен, просто ми зустрічаємось, у нас є якісь стосунки близькі. Ну і ми можемо так само паралельно бути з кимось іншим. Тим не менш, у мене ні з ким іншим не було, і у нього так само", - поділилася порноакторка.

Зірка кіно для дорослих Джозефіна Джексон вперше розповіла про коханого: як він виглядає (фото)

Джозефіна Джексон з коханим (фото: скріншот з відео)

А познайомились вони, каже Джозефіна, в Instagram. Знаменитість відреагувала на його stories і так почали спілкуватися.

"Я йому сказала про те, що в Києві часто зупиняюся. Тоді ще були літаки і багато вильотів було власне з Києва і зі Львова до Києва. Я йому про це сказала, що ми можемо якщо що зустрітися, коли я буду в Києві, а він киянин", - розповіла Джексон.

"Відповідно, ми там один раз зустрілися, потім другий раз, третій і десь на протягом трьох-чотирьох місяців ми ось так вільно зустрічалися", - зазначила вона.

Однак з часом їй захотілося чогось більшого і вона вирішила взяти ініціативу у свої руки, запропонувши йому стати парою. На що Руслан погодився.

"Ми розуміємо, що один одному подобаємося, але мені от хотілося, щоб ми почали жити разом", - додала Сенюк.

Зірка кіно для дорослих Джозефіна Джексон вперше розповіла про коханого: як він виглядає (фото)

Джозефіна Джексон з коханим (фото: скріншот з відео)

Дівчина розуміла, що через специфіку її професії, коханому, можливо, буде некомфортно. Тому Юлія запропонувала певні правила.

"Я запропонувала певні правила: типу, я буду зніматись менше, з більш серйозними компаніями, і більше часу буду приділяти йому. Тому що так загалом, це було б набагато частіше, що я б їздила. А так типу я сиджу по 3-4 місяці тут, потім на тиждень я можу поїхати і приїхати знову", - сказала зірка фільмів для дорослих.

Також порноакторка чесно відповіла, чи готова до народження дитини.

"Поки що ми не плануємо. І взагалі, я не те, щоб чайлд-фрі, але зараз, мені здається, що народжувати дитину - це таке велике випробування в нашому світі. Типу війни, хвороби, нестабільність така, я не знаю, чи я би хотіла, щоб моя дитина народжувалась тут", - зізналася знаменитість.

Раніше ми розповідали, що Джозефіна Джексон знялася у фотосесії на підтримку військових з ампутаціями.

Також ми розповідали цікаві факти з біографії зірки фільмів для дорослих.

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