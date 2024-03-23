Звезда фильмов для взрослых призналась, чем ее раздражают украинцы: "Как мы будем побеждать?"

Что раздражает звезду фильмов для взрослых

По словам Джозефины, за более чем два года полномасштабной войны РФ против Украины она заметила, как изменились жители нашей страны. И есть то, что ее раздражает.

"То, что украинцы стали злее, очень злые. А это чувствуется во всем, особенно в соцсетях. Когда они набрасываются друг на друга ни за что", - отметила актриса.

Она также заявила, что с этим нужно бороться. Украинцы, утверждает Джексон, должны направить злобу на что-то другое.

"То есть надо успокоиться и всю свою злобу в правильное русло, я бы сказала, направить, а не на самих себя. Потому что если мы будем между собой так биться, можно так сказать, ссориться, то как мы будем дальше побеждать?" - сказала Джозефина.

Что известно о звезде кино для взрослых

Недавно Джексон снялась в фотосессии в поддержку военных с ампутациями. Актриса помогает ВСУ и постоянно говорит о важности поддержки защитников.

А недавно мы называлиинтересные факты из биографии Джексон. Она получила высшее образование, родилась на Львовщине, а в этом году "наехала" на известного блогера Игоря Лачена (Лаченкова).