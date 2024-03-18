Що відомо про зірку кіно для дорослих Джозефіну Джексон: справжнє ім'я, заробітки та "наїзд" на Лачена

Втім, мало хто знає, як пройшло дитинство та юність Джозефіни, як вона наважилася піти в індустрію порно, скільки заробляє і як допомагає ЗСУ.

Героїню нашого сьогоднішнього матеріалу звати Юлія Сенюк, хоча мільйони людей з різних куточків планети знають цю дівчину під сценічним іменем Josephine Jackson. Днями акторка фільмів для дорослих взяла участь у фотосесії із пораненими військовими для благодійного календаря, але реакція мережі була неоднозначною.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує дізнатися більше про цю популярну порноакторку, яка нині, незважаючи на свій незвичайний профіль діяльності, не втрачає своєї відданості підтримці українських військових.

Дитинство та юність Юлії Сенюк

Дитинство майбутньої зірки кіно для дорослих пройшло у Львівській області, в місті Золочів. Після закінчення школи вона вступила до університету. Юлія закінчила магістратуру за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини".

Її батько підприємець, а мати присвятила себе сім'ї та дому. Більшу частину дитинства вихованням нашої героїні займався дідусь.

Батьки Джозефіни були досить суворими: вони обмежували прогулянки, змушували вчитися і привчали до праці.

Джозефіна Джексон народилася у місті Золочів (фото: instagram.com/ta.sama.backup)

У школі дівчина була відмінницею, адже батьки вимагали від неї лише найвижчі оцінки.

Паралельно вона вивчала англійську, якою нині вільно володіє. Це дозволяє їй практикувати цю мову з ветеранами ЗСУ під час їхньої реабілітації.

Як в її житті з’явилося порно

Починала Юлія з фотосесій у стилі ню. А наприкінці 2018-го року через Instagram їй запропонували знятися у порно.

Компанії бронюють моделей на сайтах агентств. Там була анкета і анкета дівчини.

Перші зйомки почалися у 2019-му.

"Основною причиною такого рішення були гроші і моє неправильне розуміння цієї роботи. Бо спершу подумала, що це будуть еротичні фото- та відеозйомки", - зізналася Джозефіна.

Джозефіна Джексон (фото: instagram.com/ta.sama.backup)

Та після того, як Сенюк детально ознайомилася з умовами, зрозуміла, що це буде порно. Але з агентством майже все було погоджено і вона вже "розписала плани на зароблені в майбутньому гроші".

У результаті кар’єра Джексон пішла в гору і зараз дівчина літає в Будапешт 1-2 рази на місяць, знімає кілька відео, а потім повертається в Україну.

Скільки заробляє Джозефіна Джексон

Юлія знімається соло, GG (дівчина з дівчиною), BG (хлопець з дівчиною), BGG (хлопець з двома дівчатами).

Ціна таких зйомок від 300 до 600 євро.

У BGA, DA, TA, GANGBANG розцінки від 1000 до 3000 євро.

Скільки заробляє Джозефіна Джексон (фото: instagram.com/ta.sama.backup)

Ціна залежить від популярності актора. Чим більше фанів, тим більша можливість потрапити на зйомки у відомі компанії.

Джозефіну не цікавлять особисті зустрічі із фанатами, і вона відмовляється від таких пропозицій незалежно від розміру гонорару.

Особисте життя

Акторка не перебуває у шлюбі та не має дітей. Однак у неї є бойфренд, який підтримує її в обраній специфічній професії.

Вони познайомилися, коли Джозефіна вже почала зніматися у фільмах для дорослих. Спочатку стосунки пари були вільними, але з часом стали більш серйозними.

Джозефіна Джексон - особисте життя дівчини (фото: instagram.com/ta.sama.backup)

Допомога ветеранам ЗСУ і "наїзд" на Лачена

Після початку повномасштабної війни акторка фільмів 18+ вирішила використати свою популярність в Україні та за кордоном для допомоги ветеранам ЗСУ.

Вона щотижня практикує з ними англійську і проводить заняття в басейні при Центрі складного Ендопротезування, Остеоінтеграції та Біоніки.

Там реабілітуються бійці, які через характер своїх поранень потребують набагато більш складних протезів, які інтегруються їм у тіло.

У соцмережах Сенюк постійно тримає зв'язок зі своєю аудиторією, підтримує інформаційний фронт і збирає донати на ЗСУ.

А нещодавно Юлія дорікнула блогеру і автору інформаційного Telegram-каналу "Лачен пише" Ігорю Лаченкову, що той не організовує збори на протези, натомість часто збирає на дрони.

"Донат на дрон - це ж донат на перемогу (хто зна насправді), а донат на протез - це донат на чиєсь повноцінне життя, на яке вам звичайно байдуже, бо це не гучна подія", - писала вона у своїх соцмережах.