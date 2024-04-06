Що сталося з зіркою фільмів "Аврора" та "Жіноча інтуїція": мешкає за кордоном та працює офіціанткою

Багато хто пам'ятає, що у минулому зіркою фільмів продюсерки Оксани Байрак, яка виявилася зрадницею, була маленька дівчинка зі світлим волоссям - Анастасія Зюркалова. Втім, після стрічок "Жіноча інтуїція", "Тобі, справжньому", "Аврора" та інших, актриса майже "зникла з радарів".

Де зараз Зюркалова та чим вона займається, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю, яке артистка дала виданню OBOZ.UA .

Що відомо про Зюркалову

У 2004-2006 роках майже усі знали про маленьку актрису, яку Байрак навіть називала своєю "кінодонькою". Кар'єра дівчинки стрімко пішла вгору, але потім вона вирішила здобути освіту та зосередитися на навчанні.

Зюркалова у фільмі Байрак (скріншот)

Виявилося, дівчина вступила до Київського національного лінгвістичного університету, де провчилася два роки. Потім вона вирішила знову повернутися до творчості.

Зюркалова у фільмі "Жіноча інтуїція" (скріншот)

Актриса працювала у театрі до лютого 2022 року. Коли ж почалася повномасштабна війна РФ проти України, Зюркалова виїхала до батьків під Київ, а у березні вирушила за кордон.

Зюркалова з фільму "Аврора" (фото: instagram.com/st.zurkalova)

Де зараз Зюркалова з фільмів Байрак

Актриса переїхала до Канади, де вже мешкав її брат. Там вона й залишилася. Нині Зюркалова не полишає творчість, а на життя заробляє тим, що працює офіціанткою.

"Продовжую акторську кар’єру, щоправда, довелося починати фактично з нуля. Знайшла кіноагента, пишу самопроби. Влітку мала вже один театральний проект. Нещодавно була озвучка, невелика, але це все одно акторська робота", - розповіла артистка.

"На життя заробляю, працюючи офіціанткою у Cineplex VIP - це найбільша мережа кінотеатрів у Канаді. Тут є такі заклади, куди можеш прийти, замовити якусь смачну страву і подивитися кіно. Це неймовірно цікава робота, тому що багато спостерігаю за людьми, за життям тут", - додала вона.

Де зараз Зюркалова (фото: instagram.com/st.zurkalova)

Своєю роботою Зюркалова задоволена. Одним з плюсів вона назвала можливість безкоштовно переглядати нові фільми у кінотеатрі. Втім, дівчина сумує за батьками.

"Я бачилася з мамою, з батьком - ні. Ми лише зідзвонюємося по відеозв'язку. Дуже сумую за батьками. Раніше у нас була традиція, коли я збиралася до них на вихідних, пекла тортик, щось смачненьке обов'язково приносила. Нині мені не вистачає такого живого спілкування", - розповіла актриса.

Зюркалова мешкає у Торонто (фото: instagram.com/st.zurkalova)