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"Не моя тема". Відомий український співак зізнався, чому не вступив до лав ЗСУ

Вівторок 30 липня 2024 20:10
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"Не моя тема". Відомий український співак зізнався, чому не вступив до лав ЗСУ Adam (фото: скріншот з відео)
Автор: Іванна Пашкевич

Засновник гурту Adam Михайло Клименко зізнався, чому він не на передовій.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю виконавця Аліні Доротюк.

Чому ADAM не в ЗСУ

Зі слів артиста, він стоїть на обліку і, згідно із законом про мобілізацію, оновив військово-облікові дані.

Втім, добровільно поповнювати лави ЗСУ він не збирається.

"У мене є про що думати. Насамперед я думаю про своїх дітей, дружину, батьків – тих, кого забезпечую, з ким живу, про кого піклуюся. Далі буде видно. Я не доброволець. Чесно скажу, я реально боюся цього всього", - сказав співак.

&quot;Не моя тема&quot;. Відомий український співак зізнався, чому не вступив до лав ЗСУ

Adam (фото: instagram.com/adamukraine)

"Я по життю не сміливець, ніколи ні з ким не бився, не катався на мотоциклах, не ламав руки-ноги. Трохи боягуз. Ну така я людина", - додав він.

Хоч і батько Михайла - екс-військовий, артиста ця тема ніколи не цікавила. Каже, що йому завжди більше до душі була музика.

"Днями хтось привіз бойовий пістолет, я його навіть у руки не взяв. Я боюся, не знаю, не моя тема… Я і у тир - ні, не люблю таке. Мені подобаються жінки, краса, таке все. Я розумію, що це моя суб’єктивна думка, така моя природа", - пояснив Adam.

Так чи інакше, Клименко робить від себе все можливе, щоб наблизити Україну до перемоги - волонтерить, збирає донати на концертах тощо.

Раніше письменник-військовослужбовець Жадан висловився про тих, хто боїться мобілізуватися.

Також Данилко пояснив, чому не відмовляється від російської мови.

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