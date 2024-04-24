Зірка "Емілі в Парижі" зʼявилась у рекламі BMW в жакеті від українського бренду (відео)

Ешлі Парк, яка стала справжньою зіркою серіалу "Емілі в Парижі", знялась у жакеті Masha Popova в рекламі для Супербоулу BMW 2024.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео YouTube.

Ешлі Парк знялась у рекламі в жакеті від українського бренду

Ешлі для цьогорічної реклами супербоулу BMW знялась разом з Крістофером Вокеном. У відео акторка з’явилася у джинсовому жакеті від українського дизайнера Маші Попової.

Він був оздоблений блискучим узором, який робить жакет оригінальним та цікавим.

Бренд Masha Popova відомий своїми високими стандартами пошиття одягу з деніму, які поєднують у собі фантазію та українське коріння, а також дитячі спогади.

Варто сказати, що Ешлі Парк і раніше вибирала одяг від українських виробників. Наприклад, у третьому сезоні "Емілі в Парижі" її можна було побачити у пурпуровій сукні довжини міді від Overthesea.

Скриншоти

Що таке супербоул

Супербоул вважається однією головних спортивних подій США, яка, попри обмежену кількість прихильників американського футболу таки приваблює глядачів зі всього світу.

Спеціально до цієї події, яка транслюється величезною кількістю каналів, різні компанії заздалегідь готують оригінальну рекламу та BMW - не виключення. Вартість 30-секундного рекламного ролика під час трансляції складає 7 мільйонів доларів.

І саме для одного з них знялися Ешлі та Крістофер. Приємно те, що реклами такого рівня демонструють речі від українських дизайнерів - це цінно.