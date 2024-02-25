ua en ru
Нд, 25 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зірки серіалу "Емілі в Парижі" показали фото зі зйомок у кольорах українського прапора

Неділя 25 лютого 2024 16:10
UA EN RU
Зірки серіалу "Емілі в Парижі" показали фото зі зйомок у кольорах українського прапора Кадр з серіалу "Емілі в Парижі"
Автор: Юлія Любченко

Зірки серіалу "Емілі в Парижі" продовжують роботу над новим сезоном та активно знімаються. Для одного з епізодів Лілі та Ешлі одяглися у вбрання жовто-синього кольору.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль серіалу.

Лілі Коллінз та Ешлі Парк показали образи у жовто-синіх відтінках

У Франції місяць тому запустили знімальний процес 4-го сезону популярного серіалу "Емілі в Парижі", який було відкладено через страйк сценаристів та акторів у Голлівуді.

Та нещодавно головна акторка, Лілі Коллінз засвітила перші кадри четвертого сезону зі сценарієм. Саме з цього фото стало зрозуміло, що новий сезон вже на стадії виробництва.

У мережі все частіше з’являються кадри зі знімання 4 сезону. Ба більше, в Instagram є сторінки, де можна побачити останні новини.

Так, на кількох останніх фото можна побачити Лілі Коллінз та Ешлі Парк, одягнених у стилізований парний аутфіт у кольорах українського прапора. Лілі постала у жовтому вбранні, а її колега та кіношна подруга Ешлі у костюмі синього кольору.

Зірки серіалу &quot;Емілі в Парижі&quot; показали фото зі зйомок у кольорах українського прапораЗірки серіалу &quot;Емілі в Парижі&quot; показали фото зі зйомок у кольорах українського прапораЗірки серіалу &quot;Емілі в Парижі&quot; показали фото зі зйомок у кольорах українського прапораЗірки серіалу &quot;Емілі в Парижі&quot; показали фото зі зйомок у кольорах українського прапораЗірки серіалу &quot;Емілі в Парижі&quot; показали фото зі зйомок у кольорах українського прапораЗірки серіалу &quot;Емілі в Парижі&quot; показали фото зі зйомок у кольорах українського прапораЗірки серіалу &quot;Емілі в Парижі&quot; показали фото зі зйомок у кольорах українського прапораЗірки серіалу &quot;Емілі в Парижі&quot; показали фото зі зйомок у кольорах українського прапора

Лілі Коллінз та Ешлі Парк у жовто-синіх вбраннях (фото: instagram.com/emilyin.paris)

Навряд чи це можна вважати випадковістю, адже вони з перших днів війни в Україні висловили підтримку Українцям та країні. А також акторки неодноразово з’являлися на публіці та на світських заходах саме у синьо-жовтих образах.

Також не варто забувати, що у попередніх сезонах у серіалі вже з’являлась українка, щоправда, тоді змальований образ став образливим для українців, проте увага до нашого народу вже була приділена.

Нагадаємо, що в серіалі "Ранкове шоу" також пригорнули увагу глядачів до України, оскільки показали кадри з періоду повномасштабної війни, а це насправді дуже сильно та свідчить про те, що у Голлівуді реагують на війну і намагаються показати всесвіту, що це справжня катастрофа.

Зірки серіалу &quot;Емілі в Парижі&quot; показали фото зі зйомок у кольорах українського прапораЗірки серіалу &quot;Емілі в Парижі&quot; показали фото зі зйомок у кольорах українського прапораЗірки серіалу &quot;Емілі в Парижі&quot; показали фото зі зйомок у кольорах українського прапораЗірки серіалу &quot;Емілі в Парижі&quot; показали фото зі зйомок у кольорах українського прапораЗірки серіалу &quot;Емілі в Парижі&quot; показали фото зі зйомок у кольорах українського прапораЗірки серіалу &quot;Емілі в Парижі&quot; показали фото зі зйомок у кольорах українського прапора

Лілі Коллінз та Ешлі Парк у жовто-синіх вбраннях (фото: instagram.com/emilyin.paris)

Раніше ми розповідали про найкращі зіркові образи на червоній доріжці BAFTA 2024.

Також читайте, як героїня "Емілі в Парижі" блиснула красою у сукні українського бренду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Акторка Фільми
NEWS
Про війну та майбутнє. Конференція "Україна. Рік 2024": головні заяви (онлайн)
Про війну та майбутнє. Конференція "Україна. Рік 2024": головні заяви (онлайн)