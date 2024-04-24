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Звезда "Эмили в Париже" появилась в рекламе BMW в жакете от украинского бренда (видео)

Среда 24 апреля 2024 15:28
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Звезда "Эмили в Париже" появилась в рекламе BMW в жакете от украинского бренда (видео) Эшли Паркер (фото: фото: instagram.com/ashleyparklady)
Автор: Юлия Любченко

Эшли Парк, ставшая настоящей звездой сериала "Эмили в Париже", снялась в жакете Masha Popova в рекламе для Супербоула BMW 2024.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео YouTube.

Эшли Парк снялась в рекламе в жакете от украинского бренда

Эшли для рекламы супербоула BMW снялась вместе с Кристофером Вокеном. В видео актриса появилась в жакете украинского дизайнера Маши Поповой.

Он был украшен блестящим узором, который делает жакет оригинальным и интересным.

Бренд Masha Popova известен своими высокими стандартами пошива одежды из денима, сочетающих в себе фантазию и украинские корни, а также детские воспоминания.

Следует сказать, что Эшли Парк в ранее выбирала одежду от украинских производителей. К примеру, в третьем сезоне "Эмили в Париже" ее можно было увидеть в пурпурном платье длины миди от Overthesea.

Звезда &quot;Эмили в Париже&quot; появилась в рекламе BMW в жакете от украинского бренда (видео)Звезда &quot;Эмили в Париже&quot; появилась в рекламе BMW в жакете от украинского бренда (видео)

Скриншоты

Что такое супербоул

Супербоул - считается одним из главных спортивных событий США, которое, несмотря на ограниченное количество поклонников американского футбола, привлекает зрителей со всего мира.

Специально к этому событию, которое транслируется огромным количеством каналов, разные компании заранее готовят оригинальную рекламу и BMW - не исключение. Стоимость 30-секундного рекламного ролика во время трансляции составляет 7 миллионов долларов.

И именно для одного из них снялись Эшли и Кристофер. Приятно то, что рекламы такого уровня демонстрируют вещи от украинских дизайнеров - это ценно.

Ранее мы рассказывали, что звезды сериала "Эмили в Париже" показали фото со съемок в цветах украинского флага.

Также читайте, как известная инфлюэнсерша прогулялась по улицам Парижа в жакете от украинского бренда.

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