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Зірка Емілі в Парижі "підкорила" Рим у ніжному образі (фото)

Лілі Коллінз (фото: instagram.com/lilyjcollins)
Автор: Юлія Любченко

Лілі Коллінз - відома акторка, яка стала улюбленою героїнею серіалу "Емілі в Парижі", адже саме Лілі втілює найкумедніший образ.

Детальніше про відпочинок акторки в Римі розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на instagram-профіль дівчини.

Лілі Коллінз показала стильні кадри з відпочинку

Лілі за короткий проміжок часу встигла стати кумиром модниць з усього світу, і все завдяки своєму прекрасному смаку в одязі в житті та стилю своєї героїні Емілі з серіалу.

Дівчина вже неодноразово довела, що вона має витончений французький смак, який дозволяє їй  підкреслювати свою особливість,  легкість, ніжність та красу. 

Як і її героїня Емілі, Коллінз полюбляє носити та поєднувати яскраві речі з пастельними тонами,  адже це допомагає їй підкреслити очі та яскраві зовнішні дані. 

Цього разу акторка підкорила фоловерів образом, який вона продемонструвала у Римі під час відпочинку. 

Лілі Коллінз у Римі (фото: instagram.com/lilyjcollins)

Лілі вибрала для прогулянок знаковими місцями Риму атласну трендову спідницю довжини молочного кольору з цікавим оздобленням знизу, класичну білу майку, яку залишила не заправленою та доповнила свій лук піджаком кольору теракот. 

Також Коллінз доповнила своє вбрання милим капелюхом з бантом на потилиці та білими масивними кросівками. 

Лілі показала фото як з друзями, так і поодинокі, де вона посміхається, гуляє та насолоджується красою Риму. 

"Думаю про Римську імперію",- написала дівчина під своїми фотокартками.

Скриншоти

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