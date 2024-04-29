Звезда Эмили в Париже "покорила" Рим в нежном образе (фото)

Лили Коллинз показала стильные кадры по отдыху

Лили за короткий промежуток времени успела стать кумиром модниц со всего мира и все благодаря своему прекрасному вкусу в одежде в жизни и стиле своей героини Эмили из сериала.

Девушка уже неоднократно доказала, что у нее изящный французский вкус, который позволяет ей подчеркивать свою особенность, легкость, нежность и красоту.

Как и ее героиня Эмили, Коллинз любит носить и сочетать яркие вещи с пастельными тонами, это помогает ей подчеркнуть глаза и яркие внешние данные.

На этот раз актриса покорила фолловеров образом, который она продемонстрировала в Риме во время отдыха.

Лили Коллинз в Риме (фото: instagram.com/lilyjcollins)

Лили выбрала для прогулок по знаковым местам Рима атласную трендовую юбку длины молочного цвета с интересной отделкой снизу, классическую белую майку, которую оставила не заправленной и дополнила свой лук пиджаком цвета терракот.

Также Коллинз дополнила свой наряд милой шляпой с бантом на затылке и белыми массивными кроссовками.

Лили показала фото как с друзьями, так и одиночные, где она улыбается, гуляет и наслаждается красотой Рима.

"Думаю о Римской империи", - написала девушка под своими фотографиями.

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