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Зірка серіалу "Емілі в Парижі" приміряла на себе дивакуватий образ: наче з дитинства

Четвер 18 квітня 2024 20:03
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Зірка серіалу "Емілі в Парижі" приміряла на себе дивакуватий образ: наче з дитинства Лілі Коллінз (фото: instagram.com/lilyjcollins)
Автор: Юлія Любченко

Лілі Коллінз вразила дуже романтичним образом. Вона вдягнула сукню, яка нагадала атмосферу французького життя її героїні у серіалі "Емілі в Парижі".

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис акторки.

Лілі Коллінз зачарувала новим французьким образом

Головна зірка серіалу "Емілі в Парижі" стала кумиром модниць з усього світу та вже неодноразово довела, що вона має витончений французький стиль, що підкреслює її легкість, ніжність та красу.

Лілі, як і її героїня Емілі, полюбляє яскраві речі, які підкреслюють її очі та яскраві зовнішні дані. Але цього вона разу приміряла дуже цікавий образ для рекламної кампанії, який нагадує дитинство.

Стилісти одягнули зірку у кілька яскравих суконь. Одна з них має дуже пишний низ ніжного рожевого кольору. Інша жовтого, а от у блакитній сукні Лілі одягнула цей низ на шию.

Зірка серіалу &quot;Емілі в Парижі&quot; приміряла на себе дивакуватий образ: наче з дитинстваЗірка серіалу &quot;Емілі в Парижі&quot; приміряла на себе дивакуватий образ: наче з дитинстваЗірка серіалу &quot;Емілі в Парижі&quot; приміряла на себе дивакуватий образ: наче з дитинстваЗірка серіалу &quot;Емілі в Парижі&quot; приміряла на себе дивакуватий образ: наче з дитинстваЗірка серіалу &quot;Емілі в Парижі&quot; приміряла на себе дивакуватий образ: наче з дитинства

Лілі Коллінз показала цікаві образи у яскравих сукнях (фото: instagram.com/lilyjcollins)

Свій образ акторка доповнила туфлями у стилі "Братц" на високих підборах. Зачіска дівчини - це маленький пучок на потилиці, який також трохи нагадує дитинство, адже це виглядає, як така собі маленька неохайність.

Варто зазначити, що взуття майже для кожної з суконь Коллінз було різним та оригінальним. А ось з приводу макіяжу стилісти Лілі не сильно переймалися і зробили дівчині спокійний образ.

Раніше ми розповідали, що зірки серіалу "Емілі в Парижі" показали фото зі зйомок у кольорах українського прапора.

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