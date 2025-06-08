Зірка "Друзів" могла б зіграти у "Білому лотосі": що її зупиняє

Під час діалогу з зіркою третього сезону "Білого лотоса" Паркер Поузі знаменитість поділилися, що не проти долучитися до акторського складу нового сезону.

"Працювати з Майком Вайтом (режисер серіалу - ред.)? Так. Я люблю Майка. Я тусувалася з ним на вечірці", - заявила вона.

Акторка зізналася, що колись навіть особисто надіслала листа режисерові. Вона робить подібне нечасто, але тоді була до глибини душі вражена його роботою над фільмом "Статус Бреда".

"О, Лізо, ти маєш бути в четвертому сезоні. Якщо буде достатньо велика кампанія в TikTok, то це станеться", - зазначила Поузі.

Зірка "Друзів" про роль у "Білому лотосі" (фото: instagram.com/lisakudrow)

Проте Ліза відповіла з іронією на таку пропозицію колеги.

"Бо саме так це працює. Ага, ні", - заявила вона.

Хоча акторка відчуває зацікавленість до шоу, проте хвилюється через його сюжет.

"Можливо, я не в його смаку, що теж буває. Я нервуюся, коли потрапляю в надто темні речі, намагаюся цього уникати", - пояснила вона.



Майк Вайт поки не розкривав, про що буде 4 сезон "Білого Лотоса". Відомо лише, що HBO планує досліджувати нові локації для зйомок. Можливо, цього разу головні герої відпочиватимуть десь у Європі.

Також Ліза під час розмови пригадала роботу в серіалі "Друзі". Вона зізналася, що їй довелося чимало попрацювати над роллю Фібі.

Так, вона дуже хвилювалася через репліки, які видавала її героїня.

"Фібі була дуже далека від того, якою людиною я була насправді. Мені потрібно було виправдовувати все, що вона говорила у моїй голові, щоб здавалося, ніби вона саме це мала на увазі, і що це було для неї справжнім", - пояснила акторка.

Коли зірку охоплювали сумніви щодо роботи, колега Метт Леблан її заспокоював.

"Пам'ятаю, на другому чи третьому сезоні я подумала: "Боже мій, я не справляюся". А Леблан каже: "Що з тобою таке? Ти - це вона. Тобі не треба", - поділилися вона.

Ліза Кудров в серіалі "Друзі" (скриншот)

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