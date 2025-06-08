Звезда "Друзей" могла бы сняться в "Белом лотосе": что ее останавливает

Во время диалога со звездой третьего сезона "Белого лотоса" Паркер Поузи знаменитость поделились, что не против присоединиться к актерскому составу нового сезона.

"Работать с Майком Уайтом (режиссер сериала - ред.)? Да. Я люблю Майка. Я тусовалась с ним на вечеринке", - заявила она.

Актриса призналась, что когда-то даже лично отправила письмо режиссеру. Она делает подобное нечасто, но тогда была до глубины души впечатлена его работой над фильмом "Статус Брэда".

"О, Лиза, ты должна быть в четвертом сезоне. Если будет достаточно большая кампания в TikTok, то это произойдет", - отметила Поузи.

Звезда "Друзей" о роли в "Белом лотосе" (фото: instagram.com/lisakudrow)

Однако Лиза ответила с иронией на такое предложение коллеги.

"Потому что именно так это работает. Ага, нет", - заявила она.

Хотя актриса чувствует заинтересованность к шоу, однако волнуется из-за его сюжета.

"Возможно, я не в его вкусе, что тоже бывает. Я нервничаю, когда попадаю в слишком темные вещи, стараюсь этого избегать", - пояснила она.



Майк Уайт пока не раскрывал, о чем будет 4 сезон "Белого Лотоса". Известно лишь, что HBO планирует исследовать новые локации для съемок. Возможно, на этот раз главные герои будут отдыхать где-то в Европе.

Также Лиза во время разговора вспомнила работу в сериале "Друзья". Она призналась, что ей пришлось немало поработать над ролью Фиби.

Так, она очень волновалась из-за реплик, которые выдавала ее героиня.

"Фиби была очень далека от того, каким человеком я была на самом деле. Мне нужно было оправдывать все, что она говорила в моей голове, чтобы казалось, будто она именно это имела в виду, и что это было для нее настоящим", - объяснила актриса.

Когда звезду охватывали сомнения относительно работы, коллега Мэтт Леблан ее успокаивал.

"Помню, на втором или третьем сезоне я подумала: "Боже мой, я не справляюсь". А Леблан говорит: "Что с тобой такое? Ты - это она. Тебе не нужно", - поделились она.

Лиза Кудров в сериале "Друзья" (скриншот)

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