Зірка "Дизель Шоу" зізнався, чого найбільше боявся після того, як потрапив на службу в ЗСУ

Так, зі слів Іваниці, йому відносно неважко було ухвалити рішення приєднатися до лав ЗСУ.

Причиною він назвав відсутність на той момент маленьких дітей. Вже у грудні 2023 року у зірки народився син Орест.

До слова, найстрашніше для артиста було - це зателефонувати мамі і розповісти їй все.

"Найстрашніше, чесно вам скажу, уже після того, як я записався, як видали зброю, було подзвонити мамі. Я боявся, як вона відреагує, але, слава Богу, вона відреагувала добре. Діти теж переживали, звичайно, але мене ніхто не відговорював", - поділився Олег.

Олег Іваниця (фото: instagram.com/o_ivanytsia)

Також він відповів, чи швидко вдалося призвичаїтися до нових воєнних та військових реалій, і чи мав він до цього військовий або бойовий досвід.

“Ні військового, ні бойового не було. А призвичаївся досить швидко. Коли ти розумієш, що і для чого робиш, то усвідомлюєш, що треба змінити щось у своїх звичках, у побутових речах. Я памʼятаю, у перші місяці ми перебували у величезному торговому центрі, навіть милися всі в умивальниках", - розповів актор.

"Це було доволі дивно, але той адреналін, що ми відчували, давав сили не звертати увагу на це і робити що треба", - додав він.

Олег Іваниця (фото: instagram.com/o_ivanytsia)

Дуже важливо, говорить Іваниця, бути готовим до того, що "навколишній світ раптово зміниться і в тебе не буде ні теплої води, ні якихось звичайних для тебе буденних ритуалів". Втім, у знаменитості та його побратимів це вийшло.

Нагадаємо, зірка захищає країну від окупантів від початку повномасштабної війни. Майже два роки він служив в одному підрозділі, а згодом його перевели до іншого - зенітно-кулеметного. Нині актор перебуває в Київській області.