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Наталка Карпа розсекретила, де та на якому напрямку служить її чоловік

Середа 24 липня 2024 15:45
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Наталка Карпа розсекретила, де та на якому напрямку служить її чоловік Наталка Карпа з чоловіком (фото: instagram.com/natalkakarpa)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Наталка Карпа розсекретила, де та на якому напрямку служить її чоловік, Євген Тєрєхов.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Деталі

Так, зі слів знаменитості, її коханий, який з 2014 року захищає Україну від кремлівських окупантів, є військовослужбовцем 58-ї мотопіхотної бригади імені Івана Виговського.

Наразі чоловік Наталки Карпи воює на Вугледарському напрямку, Донецька область. Деталей зі зрозумілих причин артистка розкривати не стала.

"Чоловік перебуває на Вугледарському напрямку, Донецька область. Він зараз у 58-й мотопіхотній бригаді ім. І. Виговського. Хотілося б розповісти більше, але краще підпишіться на Джекі і від перших уст все почуєте", - сказала знаменитість.

Наталка Карпа розсекретила, де та на якому напрямку служить її чоловік

Наталка Карпа розповіла, де служить її чоловік (фото: instagram.com/natalkakarpa)

Нагадаємо, Наталка Карпа та Євген Терехов познайомилися у 2015 році. Через місяць Євген зробив пропозицію співачці, і у вересні вони одружилися. У грудні 2019 року в них народилася дитина.

Перед початком повномасштабної війни подружжя переживало кризу в шлюбі. Чоловік чесно зізнався, що його почуття до неї згасли, і це зізнання глибоко поранило артистку.

Пара на деякий час вирішила роз'їхатися і навіть подала документи на розлучення. Однак торік, після небезпечного завдання на фронті, "Титановий Джексон" переосмислив свої почуття до співачки та повернувся в сім'ю.

Наталка Карпа розсекретила, де та на якому напрямку служить її чоловік

Наталка Карпа з чоловіком (фото: instagram.com/natalkakarpa)

Нещодавно Карпа розповіла про заробіток під час війни і що їй приносить дохід.

Також вона розповіла про свого коханого, який трагічно загинув.

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