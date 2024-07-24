Залужний на фоні пейзажів Лондона зворушливо звернувся до дружини
Валерій Залужний поділився зворушливим постом, присвяченим своїй дружині Олені з нагоди її дня народження.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію екс-начальника Генерального штабу ЗСУ, а нині посла України у Великій Британії в Facebook.
"Переглядаючи наші сімейні фото, я зрозумів дуже важливу річ. У тебе зовсім немає власних фото, за великою рідкістю, де тебе знімав я. Це лише декілька знімків, де ти виглядаєш зовсім не звично. Лише мільйон фото, де ми разом. І так воно і є. Важко навіть уявити, як би склалося моє життя без тебе і на скільки важко тобі було завжди бути поруч. Люблю тебе безмежно. Дякую тобі за все. З днем народження", - написав Залужний.
Пост Герой України супроводив милим фото, на якому вони зображені вдвох.
Щаслива пара позує на фоні лондонських пейзажів. Зокрема на світлині можна побачити Біг-Бен (туристична назва годинникової вежі Вестмінстерського палацу) та знамените "Лондонське око" - одне з найбільших оглядових коліс у світі.
Валерій Залужний з дружиною Оленою (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)
Рекція юзерів
Ця публікація викликала хвилю теплих відгуків і привітань від користувачів мережі.
Люди виразили своє захоплення щирістю та глибиною почуттів Валерія Федоровича, підкресливши важливість підтримки та любові в будь-які часи, особливо у важкі періоди, які переживає наша країна.
Дехто називає Залужного і його дружину "генераторами щастя, успіху та сильної віри для всіх нас".
"Ну от як? Як вам вдається одним реченням, постом, або й просто присутністю вселити у нас віру і спокій? Пані Олено, найщиріші вітання і побажання довгих і щасливих років життя. От так дивишся на вас - і віриш у кохання", - написала Алла Гребенюк.
Валерій Залужний з дружиною Оленою (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)
"На вас дивляться мільйони українських заплаканих очей і мріють, що колись вони будуть сяяти від щастя! Оленочко, обіймаю, мрію про зустріч у рідній Україні", - прокоментувала пост Світлана Мельник.
"То дарунок з небес - зустріти свою половинку, з якою ви складаєте одне ціле і разом на все життя! Кохана жінка - завжди щаслива жінка! Тож хай ваша дружина, поруч з вами завжди буде такою щасливою і усміхненою! І все життя хай буде наповнене любов’ю і розумінням, дім теплом і достатком, друзі будуть вірними, а рідні завжди поруч і надійною підтримкою! Мирного неба, перемоги і хай збуваються мрії", - написала Лілія Козак під опублікованим Залужним фото.
Що відомо про Олену Залужну
Інформації про Олену у відкритих джерелах небагато.
Відомо, що вона працює фінансистом в Укргазбанку. Подружжя живе разом понад 20 років. У них є дві доньки від попередніх шлюбів - Христина та Аріна, а спільних дітей у них немає.
Валерій Залужний з дружиною Оленою (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)
Молодша донька Христина закінчила Одеський медичний університет, бо мріяла стати лікарем.
Старша, як відомо, продовжує справу батька. Вона військова.
До слова, раніше Залужний показав, як змінився за роки служби.
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